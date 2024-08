Temptation Island, Luca Bad parla della sua storia con Gaia Vimercati: "Una lotta continua tra mente e cuore, amore e odio"

Gossip TV

Il 32enne salentino, Luca Bad, tra i protagonisti della recente edizione di Tempation Island, ha inciso una hit per la sua ex fidanzata Gaia Vimercati, per la quale sembra provare ancora un sentimento importante.

Il 32enne salentino, Luca Bad, tra i protagonisti della recente edizione di Tempation Island, ha inciso una hit per la sua ex fidanzata Gaia Vimercati, per la quale sembra provare ancora un sentimento importante.

Tempation Island, Luca Bad parla dell'ex fidanzata Gaia Vimercati: "Lei non l’avrei sostituita con nessun’altra donna al mondo"

Dopo un anno e otto mesi di relazione, hanno deciso di mettersi alla prova nel docu-reality delle tentazioni, a seguito della scoperta da parte di Gaia dei tradimenti del suo fidanzato. Durante il programma, la 24enne ha scoperto ulteriori infedeltà da parte di Luca, il quale ha apertamente ammesso la sua difficoltà nel rimanere fedele. Nel frattempo, Gaia ha iniziato a legare con il single Jakub, suscitando la gelosia di Luca e spingendolo a chiedere un falò di confronto anticipato. Nonostante Luca abbia dichiarato di essere ancora innamorato di Gaia, la ragazza ha deciso di concludere l'esperienza da sola, determinata a proseguire il suo percorso di crescita personale al di fuori del programma.

Luca, ad oggi, come anche dichiarato a Witty, un mese dopo la fine del percorso nel reality, sembra ancora molto innamorato della sua ex fidanzata, alla quale ha dedicato un pezzo rap, sua passione attività che ha iniziato già da giovanissimo. Sulle note del celebre brano di Tempation Island, Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna, il 32enne ha scritto alcune strofe dedicate a Gaia.

"Io non so dirti cosa siamo ma posso dirti quello che io sento, come un coltello conficcato al petto che mi brucia dentro. Ci stiamo distruggendo, a volte sai ci penso, che tutto quest’odio sai non ha senso. E non riesco a respirare, continuiamo a farci male. Più mi odi e più ti amo, amore viscerale. Non siamo come il mare. Ci sbattiamo contro scogli così duri ma non smettiamo mai di riprovare. Ed ho giurato che non t’avrei mai colpita, che non t’avrei mai ferita…Ed ora ci troviamo qui a distruggerci la vita. Come giocare una partita senza avere gioie, avrei dovuto dare tutto senza paranoie.""

"Ci siamo detti basta, urlato tutto in faccia. Tu sempre così matta, io col cuore di latta. Ma preferisco sempre te che avere qualcun’altra, in questa vita o nell’altra! Ed ora so che cosa siamo baby, siamo due opposti che si attraggono. Come due anime perdute che si braccano. Siamo connessi in ogni luogo, in ogni battito. Ora una vita senza te io non la immagino. Sembra una guerra senza fine quest’amore, ma dove non ci sono vinti e neanche un vincitore. E’ una lotta continua tra la mente ed il cuore, una ci dice di andare a fan****, l’altra di fare l’amore."

"Volevo dirti scusa se sono stato duro, ma ho uno scudo che alle volte mi rende immaturo. E tu ci sei riuscita, mi sei entrata dentro. Il valore l’ho capito ogni volta che t’ho perso. Ci siamo detti basta, urlato tutto in faccia. Tu sempre così matta, io col cuore di latta. Ma preferisco sempre te che avere qualcun’altra, in questa vita o nell’altra!"

"Le strofe che ho scritto su questa hit mondiale raccontano la mia storia, una lotta continua tra mente e cuore, amore e odio. Descrive nel modo più crudo e reale le sensazioni più profonde che ho vissuto in particolare negli ultimi 3 anni e spero possano coinvolgervi e rendervi protagonisti" ha scritto Bad nella didascalia e nei commenti ha poi aggiunto questa riflessione:

"Purtroppo tante cose fondamentali non sono emerse né sono state raccontate, e ne ho già parlato nei giorni scorsi. Ho fatto tanti sbagli come ha fatto tanti sbagli anche lei ma qui nessuno ne parla. Lei non l’avrei sostituita con nessun’altra donna al mondo. Questo vorrei fosse ben chiaro. Detto questo, se non siete in grado di cogliere il significato e la profondità delle mie parole in questa canzone e pensate sia ipocrisia non posso farci nulla."