Temptation Island, Isabella Recalcati: "Mi dispiace solo per loro e la loro cattiveria"

Le ultime rivelazioni dell'ex protagonista della decima edizione di Temptation Island.

Isabella Recalcati è tornata a parlare di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, la fidanzata di Manuel Marascio ha parlato del rapporto nato con le altre ragazze della decima edizione e replicato alle dure critiche ricevute durante la sua partecipazione al reality delle tentazioni.

Lo sfogo di Isabella Recalcati

Tra le coppie della decima edizione di Temptation Island c'è stata anche quella formata da Isabella Recalcati e Manuel Marascio. L'esperienza nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stata molto importante per la loro storia d'amore, visto che li ha aiutati a capire davvero da cosa nascessero i loro problemi.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, la Recalcati ha colto l'occasione per replicare alle dure critiche ricevute sottolineando di non aver costretto in alcun modo il suo fidanzato a partecipare al programma di Canale 5:

In realtà mi sono accorta che ci sono tante persone frustrate che parlano tanto per…Ci sta commentare il programma, ma molti si permettono di giudicare la vita degli e di dare consigli quando non sanno assolutamente niente. Non ci rimango male per i commenti di certa gente, anzi mi hanno fare tante risate. Mi dispiace solo per loro e la loro cattiveria [...] Se ho obbligato Manuel a partecipare? Sì, in effetti l’ho trascinato con la forza. Ha fatto sei volte la domanda per partecipare…devo dire altro?

Isabella ha poi continuato rivelando il suo pensiero sulle altre fidanzate della decima edizione di Temptation Island e sulla tentatrice Greta Rossetti, che ha lasciato il reality in compagnia di Mirko Brunetti:

A me piace tanto Perla. Mi rivedo anche in alcuni suoi modi e atteggiamenti in realtà. E’ forte e determinata, ma tanto dolce e fragile. Vittoriaè stata la primissima persona con cui ho legato. Dolce e riflessiva. Francesca la amo, dolce e con un sorriso contagioso. Con Gabriela sai che non ti annoieresti mai, ci facciamo tantissime risate insieme. Greta Rossetti? Non la conosco, non penso niente.

