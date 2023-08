Temptation Island, il retroscena sulla produzione dopo aver visto Daniele rompere la porta

Gossip TV

Daniele De Bosis, nel corso della sua avventura a Temptation Island, ha distrutto una porta in preda ad un attacco di rabbia dopo aver visto un video della sua fidanzata Vittoria Egidi nel pinnettu.

Temptation Island, Daniele svela la reazione della produzione dopo che ha rotto la porta

Poco dopo, il ragazzo è stato soccorso e la mano fasciata. Daniele, rispondendo alle curiosità dei follower in merito alla sua esperienza nel villaggio dei sentimenti in seguito alla quale ha deciso di lasciare la fidanzata, ha ammesso che dopo quel gesto si è scusato con la produzione. Ma non è finita qui perché il 33enne romano ha svelato un retroscena divertente su ciò che gli autori gli hanno risposto dopo aver espresso il suo dispiacere per essersi sfogato in quel modo:

“Dopo aver reagito in quel modo ho chiesto scusa più volte a tutta la produzione, ma mi hanno risposto che loro avrebbero fatto di peggio”

Non è certamente la prima volta che si assiste a reazioni del genere da parte dei fidanzati che spesso in passato si sono lasciati andare a medesimi gesti, distruggendo bicchieri, poltrone o lanciando oggetti. Un comportamento che sembra ormai piuttosto consono per i maschietti che hanno partecipato al programma a differenza delle fidanzate che solitamente si sfogano in struggenti pianti insieme alle altre compagne d'avventura.

Daniele sta cercando di superare il momento difficile dopo la conclusone della sua storia e anche ammesso che non è facile cancellare una relazione da un giorno all'altro. Nel frattempo, è stato avvistato in compagnia dell’ex tentatrice Benedetta ma sulla questione ha mantenuto una certa riservatezza

“Allora partiamo dal presupposto che io di nascosto non ho fatto e non farò mai nulla, perché non ne ho bisogno. Sono una persona che segue sempre il cuore e non gliene importa di tutto il resto”

Parlando di Vittoria, il 33enne ha dichiarato:

" Ad oggi sto davvero meglio, non al cento per cento ma sono sulla buona strada per stare bene perché comunque quattro anni e quattro mesi di storia non si riescono a scordare da un giorno all'altro. Vi ringrazio ancora e vi voglio bene a tutti."

