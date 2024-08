Temptation Island: Gabriela Chieffo svela la data delle nozze con Giuseppe Ferrara!

Gabriela Chieffo e Giusepep Ferrara sono stati tra i protagonisti dell'edizione del 2023 di Temptation Island: la coppia, nonostante i problemi e le accuse di tradimento che pendevano su Ferrara, ha deciso di darsi una seconda possibilità e uscire insieme dalla trasmissione di Canale5. Alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia, infatti, Giuseppe ha chiesto perdono alla fidanzata e le ha chiesto una seconda chance. Poi nel giro di qualche mese è arrivata la proposta di matrimonio. Ma quando si celebrerà il matrimonio di Giuseppe e Gabriela? A svelare la data esatta delle nozze è stata la diretta interessata.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno preso parte alla penultima edizione di Temptation Island: i due avevano deciso di partecipare alla trasmissione Fascino perché Gabriela aveva scoperto dell'infedeltà di Giuseppe, che aveva creato un falso profilo con il nome di American Boy e aveva corteggiato diverse ragazze online. Questa scoperta aveva fatto vacillare i sentimenti di Gabriela per Giuseppe e durante la permanenza nel resort di Is Morus Relais l'atteggiamento di Giuseppe e la sua vicinanza con la tentatrice Roberta De Grazia l'aveva spinta a decidere di lasciare il programma da single. Tuttavia, Ferrara le aveva chiesto perdono e aveva promesso alla fidanzata di migliorare e di esserle fedele. Ancora innamorata, Gabriela aveva accettato di dargli una seconda chance e i due avevano lasciato insieme la trasmissione.

Ospiti dopo qualche mese, a Uomini e Donne, Giuseppe e Gabriela avevano raccontato come procedeva la loro storia d'amore e in maniera inaspettata Giuseppe aveva chiesto a Gabriela di sposarlo! Nei mesi successivi, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Gabriela aveva promesso di rivelare tutto sulle nozze e che avrebbe condiviso presto con loro tutti i dettagli dei preparativi per il tanto atteso matrimonio.

Qualche ora fa, ospite di Giada De Miceli a Non succederà più, il programma radiofonico di Radio Radio, Gabriela Chieffo ha svelato la data esatta delle nozze con Giuseppe Ferrara:

L'ex protagonista di Temptation Island ha anche parlato dell'esperienza nel reality e ha sottolineato quanto sia stata importante per lei e Giuseppe e come li abbia aiutati a superare le loro divergenze. Gabriela ha rivelato che poco dopo la partecipazione al programma, lei e Giuseppe hanno vissuto un periodo di crisi, ma che il loro amore è stato più forte:

ti può portare alla conclusione di una “fine storia” perché capisci che non c’è più amore, capisci tantissime cose, come ti può aiutare a risolvere tanti problemi nella coppia…Come ha aiutato me. Al primo falò me ne sono andata perché non avevo avuto le mie risposte, poi al secondo mi ha chiesto scusa. E ancora oggi si fa perdonare. Con tutta sincerità, per noi inizialmente non è stato così semplice, abbiamo passato un po’ di crisi, montagne russe…però con l’amore tutto si supera. Il periodo di crisi non è avvenuto subito dopo il programma anche se io ero interdetta perché non sapevo se riuscivo a superare quello che avevo visto all’interno del programma. Vedere le puntate da case non mi aiutava, quindi c’è stato questo momento di crisi. Poi, anche dopo la proposta di matrimonio – dopo qualche mese – ci siamo distaccati per qualche giorno. Era partito da me, perché non capivo cosa volevo. Volevo i miei spazi e lui li ha rispettati e mi è stato anche accanto. L’abbiamo superata"