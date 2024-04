Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara protagonisti di un nuovo Reality!

Gossip TV

Dopo essere diventati noti al pubblico grazie a Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara entrano nel cast del web reality The Social Home.

Grazie alla loro partecipazione a Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati due volti molto amati sui social. In attesa di scoprire quando la giovane coppia partenopea convolerà a nozze, i due sono entrati a far parte del cast The Social Home ovvero un nuovo web reality. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara tornano in un reality

Mentre si attende la messa in onda e le prime anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island, che si farà ufficialmente e per la quale sono già aperti i casting come confermato da Raffaella Mennoia nello spot alla fine delle puntate di Uomini e Donne su Canale 5, una coppia della scorsa edizione torna al centro dell’attenzione. Stiamo parlando di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, una delle coppie più amate grazie alla loro particolare storia d’amore, che si è conclusa con un lieto fine dopo un iniziale falò che sembrava averla per sempre compromessa.

La coppia sta organizzando anche le nozze dopo la proposta di matrimonio che Giuseppe ha fatto a Gabriela nello studio del dating show di Maria De Filippi. Proprio in questi giorni, la coppia di Temptation Island sono tornati a fare parlare di loro apparendo nello spot di The Social Home, un nuovo reality show che andrà in onda su alcune piattaforme social, e che vede nel cast anche Davide Donadei, ex tronista, e Francesco Chiofalo.

Ma come funzionerà questo nuovo format? Ci saranno concorrenti che soggiorneranno in una villa super lusso con tutti i comfort, mentre altri dovranno vivere all’aperto e procacciarsi cibo, affrontando prove per poter accedere alla villa. Il format prevede anche l’ingresso in gioco di alcune coppie, come quella formata da Gabriela e Giuseppe, che saranno divise e dovranno sopravvivere alla consapevolezza di vivere due esperienze diverse ma entrambe forti.

