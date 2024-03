Temptation Island, è ufficiale: il Reality torna su Canale 5, ecco i dettagli

Gossip TV

La nuova stagione di Temptation Island si farà. Sono ufficialmente aperti i casting per il reality show di Canale 5 condotto da Filippi Bisciglia.

Tutti i fan di Temptation Island possono tirare un sospiro di sollievo. Il reality delle tentazioni si prepara a tornare su Canale 5 come annunciato alla fine delle puntate di Uomini e Donne, con l’invito a prendere parte ai casting. Ecco tutte le Anticipazioni sul programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, confermata la nuova edizione su Canale 5

Mediaset ha deciso di confermare l’appuntamento estivo con Temptation Island, il reality show più caldo della stagione, e i fan del programma possono tirare un sospiro di sollievo. In passato, infatti, Temptation non è andato in onda e ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca e il fatto che la versione Winter non abbia trovato luce ha allarmato tutti gli spettatori affezionati, certi che avrebbe potuto esserci un qualche brutto colpo di scena.

Invece, come annunciato da Raffaella Mennoia alla fine delle puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, il programma si farà e sono anche già aperti i casting. Sebbene non sia ufficiale, sembra confermata la presenza di Filippo Bisciglia al timone del format mentre ancora nulla sulle coppie. L’ultima stagione ci ha regalato diversi clamorosi colpi di scena e ha portato ad emergere alcuni volti anche in altri programmi, come nel caso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti con la tentatrice Greta Rossetti, che hanno tutti fatto parte e ne fanno ancora della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5.

Quali storie verranno raccontate, quali intrighi scoperti e chi cederà alle tentazioni? Non resta che attendere la nuova edizione di Temptation Island per scoprilo. Alcuni mesi fa si vociferava della possibilità di un'edizione mista con coppie Vip, ma chissà se i veritci del Biscione rimarranno di questa idea o preferiranno la versione classica con i Nip, che sembra piacere di più anche al pubblico.