Temptation Island, Francesca Sorrentino sul rapporto con Manuel Maura: "Non dimentico quello che è successo, ma..."

Francesca Sorrentino svela la verità sul rapporto con il suo ex Manuel Maura dopo Temptation Island.

Francesca Sorrentino è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, la giovane ha deciso di rompere il silenzio e chiarire le insistenti voci riguardanti il suo riavvicinamento all’ex fidanzato Manuel Maura.

La verità di Francesca Sorrentino

Ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura dopo Temptation Island? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex amata protagonista del reality delle tentazioni che, stanca dei continui pettegolezzi e critiche, ha svelato come stanno realmente le cose tra lei e il suo ex fidanzato:

Io e Manuel ci siamo risentiti, ci sono state delle situazioni delicate che ci hanno riavvicinato. Sui social purtroppo non si può parlare di tutto e non si può entrare nel dettaglio di determinate cose. Quello che ha fatto e che è successo io non lo dimentico. Non siamo tornati insieme, ci sentiamo e ci vediamo ogni tanto. Lui ci vorrebbe riprovare sì, io mi sento ancora molto frenata. Non so se ci riproverò oppure no, non lo so. Dato che stavamo riparlando, l’ho invitato al mio compleanno sì. Ho invitato tanti amici in comune e anche lui.

Francesca ha continuato replicando alle dure critiche ricevute sui social:

Sono stata accusata sui social che non torno con lui perché altrimenti perdo la corona, questa posizione che ho assunto. In realtà non è questo e la prova è che io non mi sono fatta problemi a farmi vedere con lui al compleanno. In questo momento sto facendo quello che mi sento di fare, non dimentico quello che è successo. E non mi interessa niente di quello che pensa la gente, preferisco passare per scema e prendermi gli insulti sui social piuttosto che, per tutelare questa immagine, mantengo questa posizione che poi magari non è quello che sento. Non ci sono tornata insieme, se ci tornerò insieme sarò la prima a farvelo sapere e prendermi gli insulti.

