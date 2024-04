Temptation Island, Francesca Sorrentino si sfoga sulle critiche ricevute per il suo aspetto fisico: "Argomento delicato"

Gossip TV

L'ex concorrente di Temptation Island Francesca Sorrentino si è sfogata sui social dopo alcune critiche ricevute per il suo aspetto fisico.

Francesca Sorrentino è stata tra le concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti che va in onda, da quasi dieci anni a questa parte su Canale5 ed è condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Francesca Sorrentino criticata per il suo aspetto fisico: ecco come ha risposto

Dopo aver lasciato il programma da single, Francesca Sorrentino ha rivisto il suo ex Manuel Maura in diverse occasioni, sia televisive che non. I due avevano deciso di partecipare alla trasmissione per cercare di appianare le loro incomprensioni: la loro storia era diventata esempio di un amore tossico, nel quale Manuel aveva più volte lasciato Francesca, tradendola durante i periodi di pausa, per poi tornare da lei. A sorprendere gli spettatori era stato il numero di volte in cui si era verificata questa circostanza: 5 nell'arco di due anni e mezzo di relazione.

I due avevano deciso di prendere ognuno la propria strada, ma Francesca e Manuel si sono poi rivisti in diversi momenti e la vicinanza reciproca durante i lutti che li hanno colpiti negli scorsi mesi li ha portati a riavvicinarsi e a darsi una seconda opportunità. L'ex concorrente di Temptation Island di recente è stata insultata per il suo aspetto fisico dopo aver pubblicato un reel in costume in spiaggia.

Stanca delle critiche degli haters, Francesca Sorrentino ha deciso di sfogarsi sui social, dicendo ciò che pensava di questi insulti:

"Mi riferisco ai commenti sotto l’ultimo reel che ho messo. Io personalmente in questo momento mi piaccio, sto bene con me stessa, mentalmente sto bene, mangio e sono felice. Detto tra noi perderei un paio di kg perchè ho mangiato troppo in vacanza mi sento un pochettino gonfia, perderei giusto 2-3 kg niente di che,per stare ancora meglio con me stessa. Mi piaccio di più in carne perchè in questo momento della vita sto bene con me stessa. In passato, come avevo raccontato quando sono stata ospite a Verissimo non sono stata bene con me stessa, i momenti dei pasti erano i momenti più brutti della giornata, ero diventata veramente magrissima non mi accettavo non mi piacevo e non avevo voglia di vivere. Per me l’ argomento alimentare è molto delicato, l’ argomento fisicità è molto delicato e mi dispiace leggere certi commenti. Mi dispiace vedere che indelicatezza che ancora si usa, e nel 2024 si rincorra ancora ad uno stereotipo, e non solo quel reel ma sotto tante foto, rifatti questo, rifatti quello, sistemati questo quest’altro. Ma per piacere a chi, per raggiungere cosa? Qual è lo stereotipo che devo raggiungere? Non lo ho capito chi lo ha deciso? La tristezza di questi commenti nel giudicare una persona. Ma se io sto bene con me stessa perchè? Ma soprattutto l’ obiettivo di questi commenti quale vuole essere? quello di spingere una persona ad avere dei complessi? Di spingere una persona ad essere insicura, insoddisfatta per raggiungere uno stereotipo che non aveva ma che le è stato inculcato? Quale è il motivo di questi commenti? Perchè io non lo ho capito, non lo capisco e so la conseguenza di questi commenti. Vi invito a riflettere su questo, e spero che anche solo una persona su quelle che mi seguono possa pensarci. Vi ripeto mi piaccio, faccio i trattamenti estetici per migliorarmi ma perchè lo ho deciso io come piace a me, per come meglio mi sento per me stessa, non lo faccio per piacere o per rincorrere uno stereotipo."

Scopri le ultime news su Temptation Island