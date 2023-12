Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme: arriva la conferma ufficiale!

Gossip TV

L'ex coppia di Temptation Island formata da Francesca Sorrentino e Manuel Maura ha deciso di darsi una seconda opportunità: il ritorno di fiamma è ufficiale!

Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island non possiamo non citare Francesca Sorrentino e Manuel Maura: i due avevano deciso di partecipare al docu-reality su Canale5 per risolvere i loro problemi di coppia, ma alla fine avevano realizzato di dover proseguire le loro vite separatamente. La decisione era stata presa da Francesca Sorrentino, che aveva compreso quanto la relazione con il fidanzato e i continui tira e molla a cui lui la sottoponeva non fossero altro che manifestazioni di una dipendenza sentimentale, più che di amore vero e proprio.

Temptation Island, Francesca e Manuel sono tornati insieme!

Così, durante un ultimo falò di confronto, Francesca aveva rinfacciato all'ex tutta la sofferenza che le aveva causato e aveva lasciato il programma a testa alta, da vera regina. Nel corso dell'estate i fan della concorrente di Temptation avevano sperato di vederla sedere sul trono di Uomini e Donne e le richieste erano state così tante che, durante un'ospitata nel dating show, la stessa Maria De Filippi glielo aveva accennato, specificando però di non vederla ancora pronta.

Nel corso degli scorsi mesi, le probabilità che Francesca Sorrentino diventasse la nuova tronista si erano ridotte ancora di più, perché lei e Manuel Maura avevano ripreso a vedersi, sebbene la ragazza avesse escluso un ritorno insieme, vista la sofferenza che le aveva causato. Eppure, la coppia veniva sempre avvistata negli stessi luoghi e, complice un lutto in famiglia per Maura, i due ragazzi si erano riavvicinati. Una recente segnalazione li voleva insieme all'estero, in procinto di trascorrere le vacanze di Natale insieme. E, infine, nel giorno di Natale, i due hanno pubblicato un video che confermerebbe un ritorno di fiamma.

Nel filmato in questione Francesca e Manuel cantano una canzone di Alessandra Amoroso, abbracciati e sorridenti, con il ragazzo che aggiunge, come didascalia del video:

"Ci vuole più coraggio a perdonare e perdonarsi che a lasciare andare. Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti. Non ti deluderò"

@manuelmaura6 Ci vuole più coraggio a perdonare, e a perdonarsi che a lasciare andare… Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti, non ti deluderò 🤞❤️🎄 ♬ suono originale - Alessandra Amoroso’s Family

