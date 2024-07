Temptation Island, Francesca Sorrentino sbotta dopo la paparazzata di Manuel Maura con un'altra: "Sono sotto shock"

Gossip TV

Manuel Maura viene paparazzato con un'altra dopo la rottura con Francesca Sorrentino: l'ex amata protagonista della passata edizione di Temptation Island sbotta furiosa e delusa sui social.

Neanche il tempo di ufficializzare la fine della sua relazione con Francesca Sorrentino che Manuel Maura è stato paparazzato insieme a un'altra ragazza. Una situazione che ha provocato la reazione immediata dell'ex protagonista di Temptation Island, che non è riuscita a nascondere la sua rabbia e delusione.

L'ira di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino è un fiume in piena sui social. Dopo la rottura con Manuel Maura e la paparazzata di quest’ultimo con un’altra donna, l’ex amata protagonista della passata edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, ha letteralmente sbottato e descritto quanto sta attraversando in questo delicato periodo della sua vita.

A deludere e ferire la Sorrentino, in particolar modo, è stato scoprire che le motivazioni dietro la fine della sua storia d'amore con Maura fossero molto probabilmente legate alla presenza di una terza persona. In uno sfogo pubblicato su Instagram, infatti, l'ex volto di Temptation Island ha ammesso di essere sotto shock per tutta la situazione che sta vivendo:

Comunque non lo auguro a nessuno lasciarsi con delle motivazioni più o meno valide ma capire che dietro quelle motivazioni, quel distacco, sapete quando vi sentite da sole in un rapporto perché quella persona non c’è? Sapere che quella persona non c’era perché era altrove, legata mentalmente a un’altra persona è da fuori di testa. Sono giorni che mi sono lasciata, ora parlo a cuore aperto, sto bene, sono felice, sono spensierata. Ma questa cosa mi ha lasciata davvero sotto shock. Un conto è immaginare che fa il p*caio, lo schifo, e un conto è vederlo, ma ancora peggio, vederlo così in complicità ad abbracciare un’altra ragazza, in complicità. Non lo auguro a nessuno.

Se Francesca Sorrentino non è riuscita a nascondere la sua delusione e il dolore per la fine della relazione con Manuel Maura, quest'ultimo ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione. Senza mezzi termini, l'ex discusso volto della passata edizione di Temptation Island ci ha tenuto a sottolineare che la causa della rottura non è legata a un tradimento:

Partiamo dal presupposto che non ho assolutamente tradito Francesca. Ci siamo lasciati già da un po’. Non è una settimana, e quindi non ho tradito nessuno. Vi prego di non continuare a dire queste cose perché non è assolutamente questa la verità. Ci siamo lasciati per altri problemi, non per un tradimento. Non è stato questo il punto della nostra rottura. Non è così.

Le coppie di Temptation Island 2024

La terza e attesissima puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda giovedì 11 luglio in prima serata su Canale 5. Con l'uscita di scena di Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, le sei coppie ancora in gioco nel villaggio delle tentazioni sono: Lino Giuliano e Alessia Pascarella, Sira Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad e Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

