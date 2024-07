Temptation Island, Filippo Bisciglia criticato: "Il suo racconto è coerente, è incapace allo stesso modo ogni anno"

Gossip TV

Cresce l'attesa per la terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 11 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. A sostenere e a far ragionare i protagonisti della nuova edizione ci sarà come sempre il conduttore Filippo Bisciglia, che nelle ultime ore è finito nel mirino di Giuseppe Candela.

Filippo Bisciglia al centro delle critiche

Mancano pochi giorni alla terza e imperdibile puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 11 luglio su Canale 5, in cui scopriremo il destino delle coppie ancora in gioco nel villaggio delle tentazioni in Sardegna. Nell'attesa, come riportato da Biccy, l'amato conduttore Filippo Bisciglia è finito nel mirino di Giuseppe Candela, che ha colto l'occasione per citare anche la padrona di casa Maria De Filippi:

Non potendo guidare il tram, guida il racconto Filippo Bisciglia che è coerente: incapace allo stesso modo ogni anno. Ma ormai è parte della scenografia, come il pinnettu. E pronuncia la frase cult, la stessa che Antonio Ricci ha detto a Giorgia Meloni per mostrare le perle di Giambruno: "Ho un video per te". Quel genio del male (o del bene, fate vobis) di Maria De Filippi sa fare quello che molti reality non sanno più fare: i casting. E il pubblico risponde presente con ascolti record, numeri che “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi” non ottengono nemmeno in inverno e primavera.

Dopo aver criticato la conduzione di Bisciglia, che è finito al centro del gossip per la sua situazione sentimentale con Pamela Camassa, ed elogiato il lavoro di Maria De Filippi, Candela ha commentato su Dagospia il grande successo che riscontra ogni anno Temptation Island:

Storytelling, montaggio e, come dicevamo, un cast al “naturale” sono il segreto del successo. Perché quelle di Temptation Island saranno pure “sgrammaticate” ma le corna stanno bene su tutti. Se cambia la scala sociale, non cambiano le dinamiche amorose. Non cambiano i problemi di coppia in cui lo spettatore si riconosce. La gelosia, l’abitudine, i tradimenti e la visione collettiva sul divano al grido di “al suo posto avrei…”. Si guarda uno spettacolo che si vive o che vive qualcuno che ti è vicino. […] La tv è scrittura e non è così importante, o meglio necessario, che quanto visto sia vero. È necessario che sia verosimile.

Le coppie ancora in gioco a Temptation Island

Con l'uscita di scena di Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, che hanno confermato la loro rottura un mese dopo il falò di confronto anticipato a Temptation Island, le sei coppie ancora in gioco sono: Lino Giuliano e Alessia Pascarella, Sira Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad e Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Come evolveranno le loro delicate situazioni? Riusciranno a resistere al fascino dei tentatori e delle tentatrici del docu-reality di Canale 5? Staremo a vedere.

