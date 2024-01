Temptation Island, Francesca Sorrentino risponde a tono alle critiche sul ritorno di fiamma con Manuel Maura

Gossip TV

Dopo la conferma del ritorno di fiamma con Manuel Maura, Francesca Sorrentino, ex concorrente di Temptation Island, è stata sommersa dalle critiche. Ecco come ha risposto.

Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato scorso, Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex concorrenti di Temptation Island, hanno confermato il loro ritorno di fiamma. Tuttavia, diversi fan hanno espresso il loro malcontento, provocando la risposta piccata di Francesca.

Francesca Sorrentino risponde alle critiche sul ritorno di fiamma con Manuel Maura

Le prime avvisaglie della rinnovata serenità tra i due erano apparse già qualche mese fa: i fan avevano notato che spesso i due erano nello stesso posto e Francesca aveva rivelato di essere stata molto vicina all'ex dopo un grave lutto che aveva subito. La conferma definitiva era arrivata a Natale, quando i due ragazzi avevano postato un video in cui ridevano e scherzavano insieme, sulle note di una romantica canzone.

A Verissimo, avevano poi raccontato le varie tappe che le avevano portate a riavvicinarsi: Manuel Maura aveva confermato che perdere Francesca gli aveva fatto capire quanto fosse importante e che ora che l'aveva riconquistata non aveva intenzione di perderla. Per la fidanzata, aveva anche scritto una romantica lettera, nella quale aveva di nuovo espresso il suo amore per lei. Tuttavia, nonostante i due siano apparsi molto sereni e innamorati, sui social c'è chi non ha apprezzato la decisione di Francesca di fare dietro front e tornare con l'ex.

La ragazza, infatti, aveva deciso di lasciare Manuel al falò di confronto del docu-reality di Canale5, perché si era resa conto che ciò che li legava era una dinamica tossica. Per questo suo coraggio, Francesca era stata considerata quasi un esempio e molti dei followers avevano auspicato per lei un futuro anche in tv, magari come tronista di Uomini e Donne. Dopo l'intervista a Verissimo le critiche verso Francesca e la sua decisione sono aumentate, al punto che la ragazza ha deciso di rispondere per le rime, visto che molte di queste critiche andavano a puntare sul fatto che fosse una professionista della salute mentale e tornare con un ex tossico fosse deleterio per la sua salute mentale:

"Non tutti esprimono il proprio pensiero, seppur negativo, con educazione e rispetto. La cattiveria è diventata ormai routine sui social a tal punto che non mi meraviglia più. Ho cercato in questi giorni di vedere la situazione con un'ottica esterna e non da protagonista. E questo mi ha permesso di giustificare e andare oltre tante offese e cattiverie. Seppur non abbia ucciso nessuno, comprendo che non tutti abbiamo la stessa forma mentis e bagaglio culturale. Ho visto a volte la provenienza di alcune offese e ho sorriso...Essere esposti pubblicamente non significa essere il punchball dove scaricare la propria frustrazione e i problemi personali...Credo ci sia un limite e quel limite viene superato quando si va a ledere tutto ciò che viene tenuto riservato e privato, tra cui la mia vita professionale"

Quest'ultimo commento riguardava un commento in particolare che le era stato inviato, in cui l'utente anonimo dichiarava che "insegnerà a sua figlia la sottomissione e a non alzare la testa. A farsi mettere l'anello al dito nonostante le corna". Francesca ha risposto anche a questo commento , dichiarando:

"Lei è a conoscenza di cosa fanno i medici a loro volta nel privato? La vita privata non è correlata a quella professionale"