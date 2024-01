Verissimo, Francesca Sorrentino e Manuel Maura ospiti: "Se siamo ancora qui insieme è perché c'è un legame che..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, sabato 20 gennaio, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: ecco cosa hanno dichiarato!

Ospiti oggi, sabato 20 gennaio, a Verissimo, nello studio di Canale5, due degli ex concorrenti di Temptation Island più discussi dell'ultima edizione del docu-reality: Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

Verissimo, Francesca Sorrentino e Manuel Maura ospiti di Silvia Toffanin: "Se siamo ancora qui è perché tra noi c'è un legame"

La parabola di Francesca Sorrentino e Manuel Maura è stata una delle più seguite questa estate a Temptation Island: la coppia era entrata nel programma sperando di poter appianare le loro divergenze, ma dopo un percorso individuale, in cui Francesca ha realizzato che ciò che la legava a Manuel non era amore, ma un attaccamento tossico, e Maura ha ammesso di averla tradita nelle numerose pause che chiedeva alla loro storia, la coppia si era lasciata al falò di confronto. Oggi, sono stati ospiti di Silvia Toffanin, che ha chiesto loro come stessero, ora che sono tornati insieme:

"Oggi stiamo bene, siamo equilibrati, sereni. Prima litigavamo tanto." - ha esordito Francesca, subito seguita da Manuel - "Sono maturato, sono sempre stato immaturo nell'amore, negli ultimi mesi sono maturato, sono cresciuto. Mi mancava Francesca. Non averla più, in questi mesi, me l'ha fatto realizzare. Era un pezzo della mia vita che mi mancava."

La coppia ha raccontato del loro primo incontro, avvenuto nel 2020: un appuntamento che era iniziato con un calice di vino rovesciato, ma anche una chimica immediata, sebbene Francesca abbia ammesso che nei primi mesi lo aveva allontanato in più di un'occasione: "Sì, il primo giorno è stato bellissimo, chimica e feeling immediati e inaspettati." ha confermato Manuel, che dopo un iniziale attaccamento, aveva però lasciato la presa su Francesca:

"Ero diventata oppressiva, non lo lasciavo mai andare. Ci siamo lasciati più volte perché ero ossessiva. Con la sua conoscenza e la pandemia, da un lato lui mi stava vicino, mi ha aiutato con i miei problemi legati all'alimentazione, ma a volte pensava anche di essere lui la causa del mio male. Avevo l'impressione che gli altri mi facessero pesare questo problema. Dicevo a Manuel che non vedevo la luce da questo tunnel, ma oggi sto bene. Però ho avuto tanti sensi di colpa, perché ero giù di morale, ero apatica, non ero come oggi, solare e piena di vita."

Manuel ammette che è stato un periodo difficile per entrambi, ma che ha cercato di aiutarla il più possibile e di starle vicino. La coppia ha affrontato anche la parentesi di Temptation Island, da cui sono usciti separati, per volere di Francesca, che al falò di confronto ha voluto porre la parola fine alla loro storia:

"Siamo andati lì, perché ero stanca che ogni due mesi lui andasse via, ero stufa e volevo equilibrio con lui. Speravo con tutto il cuore che questa esperienza ci aiutasse ad avere equilibrio e pace. Che essendo circondato da belle ragazze e un clima di divertimento realizzasse che però gli mancavo io. Ma così non è stato"

Scherzando, Manuel ha dichiarato che l'ha compreso, ma a scoppio ritardato e sono stati due lutti a riavvicinarli: quello della nonna di Manuel e del nonno di Francesca. Quest'ultima ha rivelato che è stato poi a Natale che hanno deciso di dichiarare apertamente che c'era stato un ritorno di fiamma: già in occasione del compleanno di Francesca i due si erano rivisti e poi da lì è stato un crescendo. A sorpresa Manuel ha anche letto una lettera che ha deciso di scrivere per la ragazza:

"Piccoletta mia, sai che non sono bravo con le parole, ma volevo ringraziarti per essere qui, so che non è facile, ma grazie perché ci sei stata nel bene e nel male. Amo la tua brillantezza, il tuo altruismo, la tua generosità. Se oggi siamo ancora qui, io e te è perché tra noi c'è un legame che non si può spezzare. Da oggi voglio darti quello che tu non mi hai mai fatto mancare: tanto amore. Ti amo, tuo Manuel"

Francesca non ha nascosto che gran parte dei problemi che hanno avuto è dipesa dalla paura del futuro di Manuel:

"Gli ho detto che non dobbiamo avere ansia, che non c'è fretta e nessuna costrizione, se tra qualche mese non ci troveremo, allora, non andrà, però, non come prima, come ogni due mesi."