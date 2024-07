Temptation Island, Francesca Sorrentino fa chiarezza sui motivi della rottura con Manuel Maura: "Non c'entrano terze persone"

Gossip TV

Dopo le accuse arrivate a Manuel Maura di aver tradito Francesca Sorrentino e aver provocato la fine della storia, entrambi gli ex concorrenti di Temptation Island hanno deciso di intervenire sui social e rivelare come stanno le cose tra loro.

La fine della storia d'amore tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, seguitissimi ex concorrenti della scorsa edizione di Temptation Island, ha sollevato diversi dubbi e curiosità nei fan. Dato che i motivi della rottura non sono stati svelati e poco tempo dopo la fine della storia con Francesca, Manuel è stato visto in compagnia di un'altra ragazza, i fan hanno ipotizzato che la loro relazione fosse terminata a causa della presenza di terze persone e di un sospetto tradimento. Tuttavia, sui social, prima Manuel e poi Francesca hanno deciso di intervenire e chiarire come sono andate davvero le cose.

Temptation Island, Manuel Maura smentisce le accuse di tradimento: "Non ho mai fatto del male a Francesca..."

Stanco di essere attaccato sui social con le accuse di un presunto tradimento perpetrato ai danni dell'ex fidanzata Francesca Sorrentino, Manuel Maura è intervenuto sui social e ha smentito i rumors secondo cui avrebbe tradito l'ex ragazza, con cui ha preso parte al reality dei sentimenti di Canale5. I due avevano scelto di prendere parte a Temptation Island nella speranza di risolvere le loro problematiche, ma il percorso nel programma aveva spinto Francesca a relazzare di vivere una relazione tossica e malsana con Manuel, mentre quest'ultimo aveva fatto chiarezza nei suoi sentimenti per Sorrentino.

Usciti da single dal programma, si erano poi ritrovati a distanza di mesi e avevano deciso di darsi una seconda chance. Tuttavia, nelle scorse settimane, i rumors sulla fine della loro storia si sono susseguiti con grande velocità, fino alla conferma da parte di entrambi che il loro amore era giunto al capolinea. Dato che poco dopo l'annuncio della rottura, Manuel è stato visto in compagnia di un'altra ragazza e Francesca Sorrentino sui social ha espresso il suo dispiacere e malcelato disgusto nel vedere l'ex già pronto a voltare pagina, sul web si è vociferato che i motivi della rottura fossero da imputare al tradimento di Manuel verso Francesca.

Manuel perciò è intervenuto sui social con un video in cui ha smentito le indiscrezioni sul suo conto:

"Ho letto tanti commenti e tanti articoli che sostengono io abbia tradito Francesca. Non è così. Con Francesca ci siamo lasciati già da un po’, non è una settimana, quindi non ho tradito nessuno. Vi prego di non continuare a dire queste cose che non corrispondono al vero. Ci sono stati dei problemi, altri problemi, ma il tradimento non c’entra. Farmi passare per l’ennesima volta come una persona che tradisce e ripete gli stessi errori non è bello perché non è accaduto. Non è questo il motivo della nostra rottura. Vi chiedo di non parlare più di tradimento perché non è così ”

Temptation Island, anche Francesca Sorrentino interviene e smentisce i rumors di un tradimento

Vista la situazione e per evitare che altro fango venisse gettato sull'ex fidanzato, anche Francesca Sorrentino è intervenuta sui social e ha smentito che le cause della rottura fossero da imputare a terze persone. L'ex partecipante al reality condotto da Filippo Bisciglia ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento di Manuel e di essersi lasciata prendere la mano, pubblicando video che hanno poi rischiato di macchiare la reputazione dell'ex fidanzato:

"Ci tenevo a fare chiarezza e a mettere un punto alla situazione che sta diventando un circo e tutto volevo tranne che questo. I giorni scorsi, dopo aver visto i vari TikTok, ho reagito in maniera esagerata e non ho realizzato che non era uno sfogo tra amiche, ma i video sarebbero rimasti sui social. Sono umana e sbaglio, mi dispiace aver fatto credere che la fine del mio rapporto con Manuel fossero dipese da una terza persona, perché non è così."

Francesca ha poi rivelato che, sebbene sui social tentassero di mostrare solo il lato bello della loro relazione, da mesi le cose tra loro non andavano bene e i due erano in una "crisi nera". La ragazza ha poi dichiarato che Manuel sarà per sempre una persona importante nel suo cuore, ma che ora si sono lasciati ed è giusto che ognuno viva la sua vita:

"Ci siamo sforzati di far andare avanti le cose, di riagganciarci, ma non ci siamo riusciti, forse per incomprensioni varie non ci siamo trovati. Mi sono sforzata di mostrare che tutto andasse bene, ma non era così. Eravamo in una crisi nera. Mi dispiace aver fatto dei video dettati da momenti di rabbia. L'altro lato dei social è anche questo: vedere le stories sui social di una persona quando va avanti. Gli ho voluto bene e sarà sempre importante per me, ma ci siamo lasciati ed è giusto che ognuno vada avanti per la sua strada. Ci tenevo a chiarirlo"

