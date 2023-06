Temptation Island, Francesca disperata: la giovane scopre il piano del suo fidanzato Manuel

Gossip TV

Francesca crolla a Temptation Island per le rivelazioni di Manuel: "Non riesco a lasciarlo".

La prima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 26 giugno, si è rivelata particolarmente tosta per Francesca. Durante il primo falò con Filippo Bisciglia, la giovane ha infatti scoperto il piano messo in atto dal suo fidanzato Manuel.

Francesca in crisi dopo le dichiarazioni di Manuel

Francesca e Manuel sono una delle sette coppie della nuova stagione di Temptation Island. I due sono fidanzati da due anni e mezzo, ma lui l'ha lasciata più volte. Come rivelato da Manuel ai suoi compagni di avventura, infatti, è proprio in quelle occasioni che frequentava altre donne:

La lascio e poi me la vado a riprendere, però non me la vorrei mai riprendere perché poi io la lascio perché dico "basta, mi sono rotto il c***o". Però, poi mi scatta che…mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me. Quando penso a un futuro, penso ‘Ma io riesco a stare una vita con lei? Ce la faccio?' Ecco perché non sono sicuro. Se stessimo a Ceccano e facessi un'altra ca***ta, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se ti capita di farla, poi ovviamente è difficile perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione.

La rivelazione inaspettata di Manuel ha letteralmente spiazzato Francesca, che ha rivelato di aver finalmente capito il reale motivo per cui il suo fidanzato ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni: "Ho capito perché siamo venuti qua, ora ho la risposta. È stupido, mi ha portato qui perché pensa che se fa qualcosa e la vede tutta Italia, non lo perdono". Tornata nel villaggio, la ragazza non è riuscita a nascondere la sua delusione e si è lasciata andare alle lacrime:

So che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza. Io non voglio fare la vita della cornuta, non lo accetterei mai [...] Io voglio essere lasciata perché io non ho la forza. Io immaginavo tutto questo. È uno che ha la modalità aereo al telefono, cambia il codice e ti dice che ha dormito con un amico e aveva paura che gli prendesse il telefono. Ma pensi che io sia co***ona. Siamo arrivati a un punto dove non mi diceva neanche le para**late solo perché aveva capito che tanto accettavo tutto. A lui non gliene fregava un caz** di farmi del male.

Questo non è amore. Queste cinque volte che lui se n'è andato hanno portato delle conseguenze nella mia vita. Come fai davanti al dolore di una persona, davanti a tutto quello che tu arrechi, ai danni che fai. Quando lui mi lascia e mi richiama, io mi sento appagata e io corro. Pensa la mente umana che ti fa.

