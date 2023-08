Temptation Island, finita tra Lara Zorzetto e il suo compagno? Arriva una segnalazione che svela come stanno le cose!

Gossip TV

L'ex concorrente di Temptation Island, Lara Zorzetto, e il suo compagno sono in crisi? Ecco cosa sappiamo!

Solo qualche settimana fa vi abbiamo raccontato come si fossero fatte sempre più insistenti le voci di una crisi tra Lara Zorzetto, storico ex volto di Temptation Island e il suo compagno e padre dei suoi due figli, Mattia Monaci. Dopo diverse segnalazioni, è giunta un'ulteriore segnalazione che rivela come stanno le cose!

Temptation Island, Lara Zorzetto e Mattia Monaci si sono lasciati? Ecco la verità!

Dopo aver partecipato al reality di Canale5, uscendone da single, ed essere diventata una delle queen del programma per alcune sue espressioni - che sono poi a loro volta diventati meme e battute in giro per il web - Lara Zorzetto ha ritrovato la felicità accanto a Mattia Monaci, da cui ha avuto i suoi due bambini. La coppia avrebbe dovuto convolare anche a nozze, ma alcune segnalazioni hanno fatto subito pensare che tra l'ex concorrente della trasmissione e il compagno ci fosse una forte crisi in corso.

Infatti, la coppia è sparita dai social, facendo preoccupare i fan, abitutati a vederli insieme e a questo si è aggiunto un dettagli che a molti non è sfuggito e che ha fatto immediatamente supporre che la proposta di matrimonio e le relative nozze fossero del tutto sfumate: nella bio di Instagram di Monaci, infatti, era possibile vedere l'emoji dell'anello di fidanzamento associata al nome di Lara Zorzetto, un piccolo particolare che è poi letteralmente evaporato dalla bio del compagno della Zorzetto. E, ancora, alla gossippara Deianira Marzano sono giunte delle segnalazioni che volevano l'ex concorrente di Temptation alquanto distante dal compagno, visto che trascorreva molto tempo dai suoi genitori e non sembrava più voler rispondere alle domande sulla sua relazione.

Tuttavia, dopo queste segnalazioni allarmanti, ne è giunta un'altra che svela come stanno davvero le cose. A riportare il messaggio di un utente anonimo è la pagina Instagram Very Inutil People, che ha condiviso nelle stories un commento relativo alla storia tra Zorzetto e Monaci:

"Ciao Very, per chi ti chiedeva di Lara Zorzetto, l'ho vista oggi all'outlet di Serravalle con il fidanzato che l'aspettava con bimba nel passeggino fuori da Victoria Secret"

Scopri le ultime news su Temptation Island