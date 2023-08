Temptation Island, aria di crisi per un'ex concorrente del reality e il suo compagno?

Gossip TV

Una storica concorrente di Temptation Island e il suo compagno sarebbero in crisi? Vediamo insieme i dettagli!

Una nota ex concorrente di Temptation Island, il reality dell'estate campione di pubblico per Canale5, dovrebbe essere in crisi con il compagno: parliamo di Lara Zorzetto, una delle concorrenti più apprezzate dai fan del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Lara Zorzetto in crisi con il compagno?

Abbiamo conosciuto Zorzetto durante la quinta edizione di Temptation Island: la ragazza si era presentata per partecipare al programma insieme al fidanzato di allora, Michael De Giorgio. La concorrente si è fatta subito notare per alcune battute e commenti ironici che l'hanno resa apprezzatissima dal pubblico e che hanno dato vita a numerosi meme sul web. Come diverse coppie prima e dopo di loro, anche Lara e Michael hanno lasciato il programma da single, prendendo così strade diverse.

Nel 2019, Zorzetto era uscita allo scoperto con un nuovo amore, Mattia Monaci, da cui ha avuto i figli Leonardo (2020) e la piccola Anastasia Priscilla (2022). La coppia è molto attiva sui social e si è sempre mostrata estremamente unita e affiatata, tanto che, dato che da diverso tempo i due non si vedono più insieme sul web, i fan hanno immediatamente pensato che non fosse un caso, ma che ci fosse aria di crisi tra loro. A quanto pare, a confermare l'ipotesi ci ha pensato una segnalazione riportata dalla pagina Insgram Very Inutil People: secondo la pagina di Instagram, infatti, è spuntato un indizio social che svelerebbe la presunta rottura tra l'ex concorrente del reality e il compagno.

Dalla segnalazione ricevuta è emerso un particolare che l'occhio attento di un fan ha rintracciato nella bio di Instagram di Mattia Monaci e che spiegherebbe l'assenza dai social della coppia: mentre prima, infatti, era presente nella bio l'emoji dell'anello e il tag di Lara Zorzetto, ora, questi due elementi sarebbero spariti. Ecco cosa sta succedendo secondo la segnalazione:

"Very, per gli appassionati della vita sentimentale di Lara che l'altro giorno dicevano che lui voleva stare lontano dai social. Nella sua bio scriveva @lara. Adesso ha tolto tutto. Quindi, tutte ca*****."

Anche la gossippara Deianira Marzano ha riportato ben due segnalazioni sulla presunta rottura tra Lara Zorzetto e Mattia Monaci, che aggiungono diversi dettagli alla notizia, tra cui la presenza continua di Zorzetto a Pordenone dai genitori e l'assenza sempre più massiccia di Monaci dalle sue storie Instagram.

