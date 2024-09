Temptation Island, Fabio Mascaro è un volto noto in tv: ecco in quale programma lo abbiamo già visto!

Gossip TV

Uno dei nuovi protagonisti di Temptation Island, Fabio Mascaro, è già apparso in un programma tv: ecco dove l'abbiamo visto.

Il 10 settembre prenderà avvio su Canale5 la nuova edizione di Temptation Island: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia torna, eccezionalmente, con un doppio appuntamento dopo gli ottimi risultati della stagione di luglio, che è stata tra le più viste della storia del programma. Oggi, 2 settembre, è stata presentata la quinta coppia del porgramma, formata da Fabio Mascaro e Sara El Moudden. Ma dove abbiamo già visto Fabio? Ecco cosa riportano le segnalazioni su di lui!

Temptation Island, Fabio Mascaro è già apparso in un noto programma tv: ecco dove!

La coppia, che è stata svelata questa mattina, vive al momento una relazione a distanza e dato che non sembrano avere gli stessi progetti per il futuro hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimento nel docu-reality di Temptation Island. Ma, a far chiacchierare i fan del programma è stata una segnalazione che ha svelato che Fabio Mascaro non è estraneo al mondo della tv.

Come spesso accade per i programmi Fascino, alcuni dei suoi protagonisti tendono a spostarsi da una trasmissione all'altra, intrecciando così storie di tentatori, tronisti e corteggiatrici. Tra gli esempi più recenti Carlo Marini, tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island e, in precedenza, corteggiatore di Manuela Carriero, tronista ed ex protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. A quanto pare, anche Fabio Mascaro aveva un passato che lo lega a Uomini e Donne.

In particolare, Fabio è stato presente all'interno dello studio di Uomini e Donne quando erano protagonisti Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Dopo la scelta, i due tornarono in trasmissione, come da tradizione per raccontare come procedeva tra loro, ma in quell'occasione ci fu un'ospite in studio che minacciò la loro serenità.

Si trattava di una ragazza di nome Paula, che affermò che Cristian l'aveva cercata per trascorrere una cena e una notte d'amore con lei in hotel. A sostenere la tesi della ragazza all'epoca c'era anche Fabio Mascaro, che si presentò in trasmissione insieme alla fidanzata di allora, Vittoria.

Temptation Island, Fabio e Sara sono la quarta coppia del programma!

Dopo Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia e Anna e Alfred, è stata svelata sui social la quinta coppia ufficiale del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Sara e Fabio sono una coppia che vive una relazione a distanza da circa un anno: lei vive a Ravenna, lui in un paese vicino Catanzaro.

La decisione di scrivere a Temptation Island è dipesa da Sara, che desidera avere più certezze sulla relazione con Fabio, che non sembra interessato a costruire nulla di duraturo:

"Sto con Fabio da un anno, scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua e perché penso di portare avanti la relazione totalmente da sola"

Anche Fabio ha ammesso che tra loro ci sono problemi e spera che partecipare al reality li possa aiutare a capire che direzione debba prendere la loro storia.

Scopri le ultime new su Temptation Island