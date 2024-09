Temptation Island, Sara e Fabio sono la quinta coppia della nuova edizione (VIDEO)

Gossip TV

Sara e Fabio sono la quinta coppia ufficiale della nuova stagione di Temptation Island, che andrà in onda a partire dal 10 settembre su Canale 5. Conosciamoli meglio.

È ufficiale! Sara e Fabio sono la quinta coppia della nuova e attesissima edizione di Temptation Island. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Svelata la quinta coppia di Temptation Island 2024

Temptation Island sta per tornare in onda con una seconda e imperdibile edizione. La prima puntata andrà in onda il prossimo martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Dopo Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia e Anna e Alfred, è stata svelata sui social la quinta coppia ufficiale del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Si tratta di Sara e Fabio. Lei vive a Ravenna, lui in un paesino vicino Catanzaro e stanno insieme da circa un anno. A contattare la redazione per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island è stata lei perché vorrebbe più dimostrazioni e certezze da parte del fidanzato: "Sto con Fabio da un anno, scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua e perché penso di portare avanti la relazione totalmente da sola".

Leggi anche L'autrice Chiara Bray svela tutti i segreti su Temptation Island

A farle eco Fabio, che ha ammesso: "Mi rendo conto che camminiamo su due velocità diverse di sentimenti. Credo che partecipare a questo programma sia determinante al fine del nostro rapporto". I due, che hanno deciso di mettersi alla prova nel viaggio dei sentimenti più iconico della televisione italiana, riusciranno a resistere alle tentazioni?

Le coppie di Temptation Island 2024

La seconda edizione di quest'anno di Temptation Island promette di non annoiare e le premesse ci sono tutte. La prima coppia che metterà a dura prova i sentimenti è formata da Diandra e Valerio, la seconda da Titty e Antonio, la terza da Anna e Alfred, la quarta da Mirco e Giulia e infine la quinta da Sara e Fabio. L'appuntamento è per martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Temptation Island.