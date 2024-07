Temptation Island, ex protagonista si schiera dalla parte di Greta Rossetti: "Bassezza e cattiveria inaudita"

Gossip TV

L'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island, Daniele De Bosis, sbotta sui social e si schiera apertamente dalla parte di Greta Rossetti, dopo il duro attacco della gieffina Giselda Torresan.

Stasera, giovedì 18 luglio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island. Nell'attesa, un protagonista della passata edizione del docu-reality delle tentazioni ha sbottato sui social schierandosi pubblicamente dalla parte dell'ex tentatrice Greta Rossetti dopo l'attacco di Giselda Torresan.

Daniele De Bosis difende Greta Rossetti e attacca Giselda Torresan

Le due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Greta Rossetti e Giselda Torresan, si sono rese protagoniste di un duro scontro a distanza. Tutto è nato quando Giselda, nel rispondere ad alcuni fan dei Sergetti su X, ha puntato il dito contro l'ex tentatrice di Temptation Island usando parole davvero poco carine e tirando addirittura in ballo il padre.

Le pesanti affermazioni di Giselda hanno spiazzato tutti e provocato la reazione della famiglia di Greta e non solo. A dire la sua è arrivato anche un ex protagonista della passata edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Daniele De Bosis, che si è schierato dalla parte della sua amica e attaccato la Torresan:

Mio nonno mi ha sempre detto di stare lontano dai brutti e dagli storpi perché sono cattivi. Aveva una certa età, era di altri tempi e sinceramente non ho mai condiviso questo pensiero. Tranne in questo caso! Bassezza e cattiveria inaudita toccando la famiglia di una ragazza che non ha mai fatto del male a nessuno - non sapevo nemmeno avesse partecipato al Gf Gisella.

L'intervento sui social di Daniele è stato criticato da molti, che l'hanno accusato di aver esagerato nei confronti di Giselda. L'ex volto di Temptation Island 2023, però, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione e sottolineare l'attacco fuori luogo fatto nei confronti di una ragazza dolce e rispettosa come Greta:

Non so voi come trattate gli amici, io li difendo fino alla morte [...] Se si crea un dissing, ci sta, però insulti quella persona, non insulti il padre di quella persona per colpire e pugnalare in maniera meschina, a me ha fatto schifo. Poi mi dite che potevo regolarmi con il fatto dell’essere brutta, raga ho rosicato, sono anche io impulsivo, ho rosicato e l’ho insultata. Poi quello che ho detto io è un centesimo rispetto a quello che ha detto lei, quindi non rompetemi le pa*le a me per quello che ho detto perché ho fatto presente un detto che diceva mio nonno e poi in questi casi la bruttezza o altro non c’entra, l’ho detto solo perché ho notato quello che ha scritto, davvero eccessivo e sono abituato a pagare con la stessa moneta. Ho difeso un’amica con cui ho instaurato un bellissimo rapporto e a cui voglio davvero bene perché è molto dolce.

Le coppie ancora in gioco a Temptation Island 2024

Giro di boa per i protagonisti di Temptation Island. Al centro della quarta puntata, che andrà in onda stasera giovedì 18 luglio 2024 su Canale 5, si prevedono infatti nuovi risvolti inaspettati per Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Le anticipazioni rivelano che la storia d'amore di un'altra coppia verrà messa a dura prova portando uno dei fidanzati a richiedere il falò di confronto anticipato. Ricordiamo che le coppie ancora in gioco sono: Alessia e Lino, Martina e Raul, Siria e Matteo, Alex e Vittoria, Jenny e Tony, Gaia e Luca.

