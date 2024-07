Uomini e Donne, il nuovo Tronista pescato da Temptation Island: su chi ha messo gli occhi Maria De Filippi?

Gossip TV

Si mormora che Maria De Filippi abbia messo gli occhi su un tentatore della nuova edizione di Temptation Island. Sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne è sempre più vicina, per la gioia dei fan del dating show di Maria De Filippi che sentono la mancanza dell’appuntamento settimanale con il programma e i protagonisti del trono over e del trono classico. Si mormora che la presentatrice stia pensando ai nuovi tronisti in carica e avrebbe messo gli occhi su Carlo Marini, uno dei tentatori più amati dell’ultima edizione di Temptation Island. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne torna a settembre, le Anticipazioni

Come sempre Uomini e Donne si conferma uno dei programmi di punta di Mediaset, con picchi di share altissimo e un’enorme risposta anche sui social. Maria De Filippi ha fatto una scelta azzeccata, rischiando con l’idea di promuovere a tronista Ida Platano, ovvero uno dei volti più noti e discussi del trono over, dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. Il pubblico, inizialmente decisamente sorpreso nel vedere la dama bresciana sul trono più ambito della televisione italiana, ha iniziato sin da subito ad appassionarsi al percorso di Ida, nuovamente presa di mira da crudeli insulti su Instagram, ed ha tifato per lei anche quando le cose si sono messe male con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Mentre è certo che la dama non tornerà nel programma a settembre dopo questa dura esperienza a livello emotivo, inizia il toto nomi per i nuovi tronisti in carica dopo che i percorso di Brando e Daniele hanno appassionato gli spettatori. C’è in ballo l’ipotesi che Maria voglia replicare, scegliendo tra i volti più amati del trono over e spunta il nome di Marco Antonio Alessio, tornato recentemente single. Nelle ultime ore, tuttavia, arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda uno dei tentatori più affascinanti di questa stagione di Temptation Island.

Carlo Marini da Temptation Island a Uomini e Donne

Mentre continuano ad arrivare nuove indiscrezioni su Uomini e Donne e su chi potrebbe sedere sul trono più famoso della televisione, si mormora che Maria De Filippi abbia messo gli occhi su uno dei tentatori più amati di questa edizione di Temptation Island. Stiamo parlando dell’affascinante Carlo Marini, che sta facendo girare la testa alla fidanzata Martina con il suo modo di fare e i suoi addominali perfetti.

Carlo ha già preso parte al dating show di Canale 5 quando Manuela Carriera sedeva sul trono ma il percorso non è andato a buon fine, dato che la pugliese aveva lasciato a metà trovando i suoi corteggiatori poco interessati a conoscerla davvero. L’idea di vedere Carlo sul trono piace moltissimo al pubblico, che si è nuovamente appassionato alle vicende del giovane 28enne marchigiano grazie al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Chi ci sarà insieme a lui? Sfumata l’ipotesi Beatriz D’Orsi dato che l’ex corteggiatrice di Brando ha trovato l’amore lontano dalle telecamere e sembra molto serena e innamorata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.