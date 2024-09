Temptation Island, ex protagonista attacca Perla Vatiero e svela: "Francesca Sorrentino a Uomini e Donne? Sono sicura che.."

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Alessia Bottiglia, lancia una velenosa frecciata a Perla Vatiero e commenta la scelta di Francesca Sorrentino di salire sul trono di Uomini e Donne.

Temptation Island tornerà in onda stasera, martedì 10 settembre 2024, su Canale 5 con una nuova e imperdibile stagione. Nell'attesa, Alessia Bottiglia ha lanciato una velenosa frecciata alla sua ex compagna di avventura Perla Vatiero e commentato la scelta di Francesca Sorrentino di diventare tronista di Uomini e Donne.

Alessia Bottiglia: le parole su Perla Vatiero e Francesca Sorrentino

A poche ore dalla prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, Alessia Bottiglia ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni. Senza mezzi termini, l'ex protagonista del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha svelato in che rapporti è rimasta con le sue ex compagne di avventura e lanciato una bella frecciatina a Perla Vatiero:

Ognuno ha preso la propria strada. Non sento Perla. Se l’amicizia è vera si vede sempre con il tempo. La persona che ad oggi posso reputare AMICA usciti da quell’esperienza è Alessia Ligotti. Mi è sempre stata vicina nei momenti no, in realtà ci siamo compensate, ci siamo state tantissimo l’una per l’altra e abbiamo condiviso viaggi, lacrime e gioie. Voglio bene a tutte, ma Alessia è Alessia. Le voglio troppo bene.

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti delle sue ex compagne di avventura ed elogiato Alessia Ligotti, Alessia ha parlato di Francesca Sorrentino, che dopo la rottura con Manuel Maura ha deciso di mettersi in gioco e salire sul trono di Uomini e Donne. Non solo. La Bottiglia ha colto l'occasione anche per dire la sua sull'ultima fortuna stagione di Temptation Island:

Sì ho visto di Francesca. Sono felicissima per lei. Conoscendola, so che sicuramente farà un bellissimo percorso pulito e pieno di cuore [...] Di quest’anno mi è piaciuta tantissimo l’unione delle donne che, come avete visto tutti, è continuata anche fuori dal programma. Diciamo che con l’aiuto di tutte sicuramente si soffre meno la separazione rispetto a quando si deve affrontare il dolore da soli.

Temptation Island torna in onda stasera su Canale 5

L'attesa è finalmente finita! Stasera, martedì 10 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Sette le coppie che sbarcheranno in Sardegna per mettere a dura prova i loro sentimenti nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie. Non mancate!

