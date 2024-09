Temptation Island, l'ex tentatrice Nicole Belloni svela la verità sul rapporto con Raul Dumitras e Alex Petri

Gossip TV

L'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Nicole Belloni, vuota il sacco svelando cosa è realmente successo con Raul Dumitras e chiarendo la sua attuale situazione sentimentale.

Manca davvero pochissimo alla nuova stagione di Temptation Island, che partirà domani martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex giovane tentatrice Nicole Belloni ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram in merito alla sua attuale situazione sentimentale.

La verità di Nicole Belloni

Nicole Belloni è stata una delle tentatrici dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, la giovane ha ricordato la sua esperienza nel famoso villaggio del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia segnata dal rapporto speciale nato con Alex Petri. E sul flirt avuto con Raul Dumitras dopo il programma, Nicole ha dichiarato:

Raul non lo sento. Con Alex non eravamo fidanzati, siamo super amici. Abbiamo trascorso una vacanza insieme in Sardegna e devo dirti che è davvero una bellissima persona, un ragazzo d’oro e mi sono tanto legata a lui. Gli voglio un sacco bene. Penso sia una persona stupenda!

Leggi anche Svelati i 13 tentatori della nuova edizione di Temptation Island

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Raul e Alex, l'ex tentatrice dell'ultima stagione di Temptation Island ha svelato qual è il suo prototipo di ragazzo e se in una relazione è particolarmente gelosa:

Il mio prototipo di ragazzo è qualcuno che non solo mi rispetti e mi stimi, ma che sappia valorizzarmi per quello che sono, accettando i miei pregi e i miei difetti. Voglio una persona che mi supporti nei momenti difficili, che sia presente e con cui poter costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca. E, soprattutto che abbia occhi solo per me. Sono gelosa e lo ammetto. Questo deriva dalle esperienze passate in cui, purtroppo, mi sono ritrovata in relazioni dove non sono mai riuscita a fidarmi del tutto.

Le coppie di Temptation Island

L'attesa è finalmente finita! La prima puntata della nuova stagione di Temptation Island andrà in onda domani martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e vedrà al timone come sempre l'amato Filippo Bisciglia. Sette le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni in Sardegna: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie. Non mancate!

Scopri le ultime news su Temptation Island.