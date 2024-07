Temptation Island, ex discusso protagonista verso il Grande Fratello: "Non sono ipocrita, vorrei farmi conoscere"

Gossip TV

L'ex chiacchierato protagonista della passata edizione di Temptation Island, Manuel Maura, è pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello dopo la recente rottura con Francesca Sorrentino.

Manuel Maura è stato uno dei protagonisti più chiacchierati della passata edizione di Temptation Island. In una recente intervista rilasciata a Mio, prima della rottura con Francesca Sorrentino, il ragazzo ha ammesso che gli piacerebbe entrare nella famosa Casa del Grande Fratello per farsi conoscere davvero.

Manuel Maura: da Temptation Island al Grande Fratello? Parla lui

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati una delle coppie più discusse della passata edizione di Temptation Island. I due hanno abbandonato il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia separati, sono ritornati insieme lo scorso Natale per poi lasciarsi nuovamente qualche settimana fa.

Quali saranno ora i progetti dei due ex protagonisti di Temptation Island? Se per molti Francesca salirà sul trono di Uomini e Donne, Manuel sembra essere intenzionato a rimettersi in gioco in un altro programma televisivo di Canale 5. Intervistato da Mio, infatti, il ragazzo ha ammesso che gli piacerebbe partecipare al Grande Fratello:

Leggi anche Alessia molla Lino al falò di confronto: volano insulti e offese

Se mi chiedessero di partecipare alGrande Fratello? Direi di sì, non sono ipocrita e mi piacerebbe tanto farlo. Inutile negare, sarebbe una bella opportunità e avrei anche modo di far conoscere Manuel come persona e non in relazione alla coppia come, invece, è successo a Temptation Island. Quindi sarebbe bello anche sotto questo punto di vista.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island

Alfonso Signorini prenderà in considerazione la candidatura di Manuel Maura? E come reagirà Francesca Sorrentino? Ricordiamo che la nuova edizione di Temptation Island sta per giungere al termine. Le ultime due puntate andranno in onda il 24 e 25 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni ci saranno tanti colpi di scena. A grande sorpresa tornerà Lino Giuliano e Luca Bad chiederà il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata Gaia. La ragazza accetterà?

Scopri le ultime news su Temptation Island.