Temptation Island, ex concorrente del Gf Vip confessa: "Mi piace questa provocazione nel contesto di un amore in crisi"

La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan, si sbilancia su Temptation Island, il reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova scoppiettante stagione. Nell'attesa, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, Miriana Trevisan, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha rivelato il suo pensiero sul reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Miriana Trevisan si sbottona su Temptation Island

Manca davvero poco alla nuova edizione di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda a fine giugno su Canale 5. A commentare il fortunato reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia ci ha pensato la showgirl ed ex compagna del cantante Pago, Miriana Trevisan. Intervistata da Fanpage, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato:

Temptation mi stuzzica perché è un po’ come Bridgerton. Mi piace questa provocazione nel contesto di un amore in crisi che poi riflette la realtà di tutti i giorni, no? Le tentazioni ci sono sempre. Una cosa che ho notato è che i protagonisti nelle varie edizioni, quando non sono ‘tanto artisti’, un po’ annoiano. Quando invece hanno l’arte dentro, qualcosa da raccontare, cambia tutto. Se sono programmi che funzionano più coi famosi? No, io sono una fan del primo Grande Fratello. Forse questi programmi hanno perso l’innocenza. Oggi i personaggi sanno cosa succede dopo e quindi mettono in scena comunque un aspetto ‘finto’ di se stessi.

La Trevisan ha colto l'occasione per dire la sua sui vari cambiamenti messi in atto da Mediaset. Senza troppi giri di parole, la showgirl ha ammesso di aver trovato pesante la modalità con cui è "stata fatta fuori" Barbara D'Urso:

Ha fatto dei grandi cambiamenti, ha preso una posizione forte e diversa dal passato. Una posizione che ha scioccato tutti gli italiani, me compresa. L'addio di Barbara D'Urso? Dopo tanti anni è una cosa che può succedere, ma la modalità è stata un po’ pesante. Sono molto affezionata a lei e da come l’ha raccontata, è stata pesante.

Le prime coppie ufficiali di Temptation Island

Fervono i preparativi per Temptation Island 2024. Tra i cambiamenti della nuova edizione c'è il giorno di messa in onda: il reality delle tentazioni non verrà più trasmesso il lunedì, ma il giovedì, sempre in prima serata su Canale 5. Al timone ritroveremo Filippo Bisciglia, voce narrante delle sei puntate, consigliere delle coppie e giudice super partes nelle varie dinamiche. A proposito delle coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione sono state presentate le prime due: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda.

