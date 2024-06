Temptation Island, ecco chi sono i 13 tentatori della nuova edizione

Gossip TV

A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, sono stati svelati i nomi dei tredici tentatori che animeranno il villaggio delle fidanzate: Filippo, Simone, Andrea, Luigi, Giovanni, Jakub, Carlo, Federico, Maicol, Fabio, Fede, Roberto e Andy.

L'attesa è finita! Domani, giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, che sarà condotta anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Sette le coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni: Siria e Matteo, Raul e Martina, Christian e Ludovica, Jenny e Tony, Gaia e Luca, Alessia e Lino e infine Vittoria e Alex.

Domani sera su Canale 5 tornerà finalmente in onda Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Dopo aver conosciuto le sette coppie della nuova edizione, che metteranno a dura prova i loro sentimenti, nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei tredici tentatori che animeranno il villaggio delle fidanzate: Filippo, Simone, Andrea, Luigi, Giovanni, Jakub, Carlo, Federico, Maicol, Fabio, Fede, Roberto e Andy.

Per quanto riguarda il parterre maschile dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island abbiamo Filippo, 31 anni di Modica, laureato in Scienze Motorie. Ama il padel, il kitesurf e ha anche brevetti da sub fino a 40 metri di profondità. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. C’è poi Andrea che vive a Madrid, ha 32 anni e un figlio di 7. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra. Simone è stato un calciatore professionista di serie B e serie C, cresciuto nella primavera dell’Inter. Ha 32 anni ed è di Pisa. Luigi ha 33 anni ed è di Caserta. Nella vita fa il medico e durante il Covid è andato nelle case a visitare i pazienti. Ha giocato come portiere a calcio, suona il pianoforte e gli piace andare in palestra.

Poi c'è Carlo che ha 28 anni, è un imprenditore e gestore di diverse case vacanza. Giovanni ha 26 anni, lavora in un’azienda farmaceutica. Jakub, 24 anni di Verona, lavora nella ditta edile del padre. Ama leggere e allenarsi. Federico ha 34 anni e vive a Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Maicol e Fabio hanno in comune l’amore per la propria mamma: il primo è un operaio metalmeccanico, ha 28 anni ed è di Gubbio mentre il secondo ha 27 anni e gestisce una scuola calcio a Napoli. C’è poi Fede, un personal trainer di 23 anni, il 28enne Andy di Novara e infine Roberto, 30 anni, di Gela.

Abbiamo poi Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ama tutti gli sport. Roberto ha 30 anni ed è di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si e’ appassionato al pilates. Ultimo, ma non per importanza, Andy. Lui ha 28 anni ed è di Novara. Gestisce un magazzino logistico. È molto legato alla sorella di 21 anni. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.

La confessione di Filippo Bisciglia

Alla guida della nuova edizione di Temptation Island ritroveremo Filippo Bisciglia. Intervistato dal settimanale Chi, a poche ore dalla prima puntata del reality delle tentazioni di Canale 5, il conduttore ha svelato alcuni retroscena ammettendo di essersi dovuto mordere più volte la lingua in diverse circostanze pur di restare super partes:

Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro, certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua.

