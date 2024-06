Temptation Island, Filippo Bisciglia confessa: "Mi sono morso la lingua in parecchie circostanze"

Gossip TV

A poche ore dalla prima puntata di Temptation Island, che andrà in onda domani su Canale 5, il conduttore Filippo Bisciglia svela alcuni retroscena inediti sulle varie coppie che hanno partecipato negli anni al reality delle tentazioni.

È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, che partirà domani giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale ha svelato alcuni retroscena inediti sul reality delle tentazioni.

Le rivelazioni di Filippo Bisciglia

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia! Domani, giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Canale5 andrà in onda la prima e attesissima puntata della nuova stagione di Temptation Island, che sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Ancora alla guida l'amato Filippo Bisciglia che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato che il momento più emozionante per lui è stato il falò di Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo, oggi felicemente innamorati, sposati e genitori di quattro bambini:

Uno dei falò che ricordo con più amore è quello di Alessandra ed Emanuele, per me è stato bellissimo; oggi hanno quattro figli e si amano tantissimo. Al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, ci ripensò e chiese di incontrare la sua fidanzata. Era la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto immediatamente dopo essersi lasciati. Fu sorprendente anche per noi [...] Iniziai a piangere anche io con lui.

L'amato conduttore di Temptation Island ha poi continuato spiegando quali sono le sfide principali nel gestire le emozioni e le tensioni dei protagonisti e quali sono, secondo lui, le caratteristiche che rendono capace una coppia di superare le sfide nel famoso villaggio delle tentazioni in Sardegna. Senza mezzi termini, Filippo ha svelato che negli anni si è più volte dovuto mordere più volte la lingua pur di restare super partes:

Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro, certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua [...] Se uno viene qua per fare televisione, sbaglia. Chi partecipa al programma sa bene che verranno messi in gioco i sentimenti. Loro devono essere pronti a mettersi in discussione.

Filippo Bisciglia ricorda la partecipazione di Mirko e Greta a Temptation Island

Parlando degli ex protagonisti del reality delle tentazioni di Canale 5, Bisciglia ha ricordato la discussa partecipazione di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che alla fine del percorso hanno deciso di lasciare il villaggio delle tentazioni insieme ai loro rispettivi tentatori. A proposito della scelta di Mirko di farsi subito un tatuaggio insieme alla tentatrice Greta Rossetti, il compagno di Pamela Camassa ha dichiarato:

Ho visto negli occhi di quei ragazzi una seria infatuazione [...] Io penso a quando eravamo piccoli e andavamo in vacanza al mare e in tre giorni pensavamo che quelli sarebbero stati gli uomini o le donne della nostra vita. C'era il contesto, il mare, il sale, la sera la festa, c'era la spensieratezza. E allora quella cosa è reale, magari è un "per sempre" che non durerà, ma è un "per sempre".

