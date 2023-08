Temptation Island, è già finita tra Mirko e Greta? Arriva la risposta dell'ex tentatrice

Gossip TV

Che sia già terminata la storia d'amore tra Mirko e Greta, usciti insieme da Temptation Island? Ecco cosa ha risposto la tentatrice!

Temptation Island si è concluso il 31 luglio con una puntata che ha collezionato oltre 3 milioni di spettatori e diversi momenti a dir poco epici: tra questi, la scelta del concorrente Mirko Brunetti di uscire dal programma con la tentatricre Greta Rossetti, dopo aver lasciato la fidanzata Perla Vatiero. Ma la storia tra i due è già finita? Ecco cosa è successo!

Temptation Island, finita la storia tra Mirko e Greta? Risponde l'ex corteggiatrice

Mirko e Perla erano entrati nel programma per risolvere i loro dissidi di coppia: la ragazza aveva rivelato che la mancanza di passione e di intraprendenza del fidanzato cominciavano a pesarle e che lui non la valorizzava quanto avrebbe dovuto. Mirko, a sua volta, si sentiva sempre sottovalutato da Perla e, quando nel programma ha trovato Greta a consolarlo, il suo amore per Perla è vacillato al punto tale che, durante il falò di confronto, i due si sono lasciati e Brunetti è corso a cercare la tentatrice con cui aveva intrapreso una conoscenza e con cui ha affermato di aver ritrovato l'amore e la serenità.

La coppia ha fatto molto discutere perché, a distanza di un mese dalla loro uscita dal programma, hanno sfoggiato davanti al conduttore Filippo Bisciglia due tatuaggi identici, un dettaglio che ha scatenato l'ironia del web e diverse polemiche. Ma, come procede la loro storia? Secondo alcune indiscrezioni e rumors che girano sul web, sembra che tra Mirko e Greta la storia sia già terminata. Sarà davvero così? A rispondere è stata la tentatrice del programma di Canale5, la quale nel box domande di Instagram ha svelato come stanno davvero le cose.

A chi le chiedeva se tra lei e Mirko fosse tutto finito, Greta ha risposto ironica e con una foto del fidanzato, in spiaggia con lei, accompagnata da un commento lapidario:

"Tu che dici?"

