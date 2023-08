Temptation Island parla Mirko Brunetti: "Con Greta ho ritrovato la serenità che non avevo da tempo"

Il 26enne originario di Rieti, Mirko Brunetti, ha concluso la sua avventura a Temptation Island mettendo fine alla sua relazione con Perla Vatiero, durata 5 anni.

All'interno del villaggio dei single, Mirko ha conosciuto la tentatrice Greta Rossetti per cui ha perso la testa. I ragazzi, da quanto è finito il programma, si mostrano inseparabili e hanno dichiarato di essere innamoratissimi.

La coppia è stata oggetto di molte critiche da parte dei telespettatori e Mirko è stato messo sotto accusa per la facilità con cui ha messo fine ad una lunga relazione invaghendosi di un'altra donna con la quale, si è già fatto un significativo tatuaggio di coppia: "I tuoi occhi, la mia cura". Rispondendo alle curiosità dei fan su Instagram, Mirko ha parlato proprio di questo gesto:

A chi gli ha chiesto di elencare i suoi pregi, ha risposto di sentirsi “altruista, empatico e brillante e apatico "m proprio il termine con cui lo descriveva l'ex fidanzata Vatiero.

Mirko e Greta al momento si stanno vivendo e scoprendo ogni giorno di più una notevole affinità:

Qualche giorno fa, parlando della sua avventura nel reality dei sentimenti, il ragazzo ha dichiarato:

"Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare per l’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso, lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene."