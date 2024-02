Temptation Island, è finita tra due ex amati protagonisti dell'ultima edizione: "Ecco perché l'ho lasciata"

Gossip TV

È finita la storia d'amore tra Manuel Marascio ed Isabella Recalcati.

È davvero finita la storia d'amore tra Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex protagonista di Temptation Island che, ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, ha svelato i reali motivi della rottura.

La verità di Manuel Marascio

Manuel Marascio e Isabella Recalcati sono stati tra i protagonisti più apprezzati dell'ultima edizione di Temptation Island. Intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, il ragazzo ha svelato i reali motivi che l'hanno spinto a lasciare la sua ormai ex fidanzata:

Io e Isabella facevamo fatica a capirci, abbiamo cercato di risolvere quei problemi a Temptation ma non è stato così quindi abbiamo preso la decisione di lasciarci. È già un paio di mesi che siamo separati. Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori i problemi, per cercare di non litigare e far sì che le cose andassero bene, ma non andavano realmente bene. Era una facciata.

Manuel ha poi continuato rivelando che a prendere la decisione definitiva di mettere un punto alla relazione è stato proprio lui:

Quando succedono queste cose non è importante chi lascia, anche se magari chi ha preso la decisione definitiva sono stato io. La questione di avere due visioni della vita completamente opposte ci ha creato diversi problemi. Non ero felice da tempo, ma cercavo di autoconvincermi che andare avanti fosse la cosa giusta per tutto quello che abbiamo passato.

Leggi anche Rebecca Staffelli ha chiesto al fidanzato Alessandro Basile di sposarla!

A proposito di un possibile ritorno di fiamma, l'ex protagonista di Temptation Island ha confessato:

Mi sono reso conto che in questo momento sto meglio da solo. Lei non ha preso bene questa decisione, ma nemmeno io...penso sia la scelta migliore per entrambi [...] Non posso dire che non provo nulla per lei...Se sperassi in un ritorno non avrei chiuso in questo modo, nella vita non si sa mai, ma in questo momento penso che per stare bene devo prima stare bene da solo.

Scopri le ultime news su Temptation Island.