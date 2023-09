Temptation Island, critiche per Manuel Marascio e Isabella Recalcati sul red carpet di Venezia80: arriva la replica!

Gossip TV

La coppia di Temptation Island formata da Manuel Marascio e Isabella Recalcati ha sfilato sul red carpet di Venezia80. Dopo le numerose critiche ricevute, ecco come hanno replicato i diretti interessati.

Dal 30 agosto al 9 settembre si tiene l'80esima Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia e il red carpet si accende di star del mondo dello spettacolo e non solo. Nonostante, quest'anno, causa sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, le star internazionali a sfilare saranno davvero poche, non mancheranno, invece, vip dal mondo dei reality. Un esempio sono Manuel Marascio e Isabella Recalcati, una delle coppie di Temptation Island.

Temptation Island, Manuel Marascio e Isabella Recalcati rispondono alle critiche per il red carpet a Venezia80

La coppia uscita insieme dal reality di Canale5 è stata presa d'assalto da critiche e polemiche: non sono, infatti, gli unici esponenti di un reality a calcare il red carpet, alimentando la rabbia di chi ritiene che influencer ed eventuali vip estranei al mondo del cinema non dovrebbero partecipare a eventu come Venezia80.

Dato che la loro presenza sul red carpet ha scatenato numerose polemiche, Manuel Marascio ha deciso di rispondere a chi ha pensato bene di offendere lui e la fidanzata. Su Instagram, infatti, rispondendo ad alcune domande dei fan, Marascio ha espresso con decisione il suo parere, zittendo i soliti leoni da tastiera:

"E' un evento per tutti, noi abbiamo avuto l'invito a un film. Per info, chi vuole può comperare il biglietto"

Con questa secca dichiarazione, l'ex concorrente del programma condotto da Filippo Bisciglia ha voluto precisare che la presenza sua e di Isabella Recalcati sul red carpet era dovuta a un invito, spegnendo così ogni possibile replica o polemica nei loro confronti.

Scopri le ultime news su Temptation Island