Temptation Island, Christian e Ludovica sono la terza coppia del reality! [VIDEO]

Oggi, è stata presentata la terza coppia che prenderà parte a Temptation Island: si tratta di Christian e Ludovica, che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Christian e Ludovica sono la terza coppia: il video di presentazione

Christian e Ludovica sono una coppia da un anno e dieci mesi, come afferma il ragazzo nel video di presentazione di Temptation Island. Ed è stato proprio lui a scrivere alla redazione del programma.

Ludovica aveva, infatti, deciso di lasciarlo due volte, perché era confusa riguardo i sentimenti che provava per lui. Ma, in realtà, svela Christian, la sua ragazza lo ha tradito due volte con la stessa persona. Ma il ragazzo ha deciso di perdonarla perché sa di amarla moltissimo:

"Ho scritto io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte, dicendo di essere confusa sui sentimenti che ha per me. Ma ho scoperto che, in realtà, mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l'ho perdonata, è perché la amo e vorrei capire se è lo stesso per lei"

Ovviamente, sul web non si sono fatti attendere i commenti ironici sulla situazione di Christian e Ludovica, che si vanno così ad aggiungere a Siria e Matteo e a Jenny e Tony. Su questi due, in particolare, è già spuntata la prima segnalazione, perché sembra che Tony sia un consumato latin lover.

Temptation Island, ecco quando inizierà la prossima edizione

Manca sempre meno alla prossima edizione di Temptation Island e i fan del docu-reality dell'estate sono in attesa delle ultime coppie che dovranno partecipare alla trasmissione. Anche per questa edizione non ci saranno coppie vip, ma solo coppie formate da non vip e secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni sembra che la prima puntata del reality partirà tra il 20 e il 27 giugno.

Oltre a Christian e Ludovica, fino a ora abbiamo conosciuto Jenny e Tony e Siria e Matteo: in questo caso sono state le due ragazze a scrivere alla redazione per poter partecipare al programma. Jenny perché, nonostante lei e Tony siano una coppia da 5 anni, il fidanzato non le consente di vivere la sua vita, mentre lui, visto il lavoro da dj, è sempre circondato dalle donne e ci sono chat che testimoniano che il fidanzato non è stato certo del tutto fedele...

