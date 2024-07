Temptation Island, attacco feroce a Martina De Ioannon: "Pietosa e ridicola"

La 26enne romana Martina De Ioannon è stata tra i protagonisti più discussi della recente edizione di Temptation Island. La giovane ha deciso di lasciare il suo fidanzato Raul Dumitras da cui si era allontanata in passato per i suoi atteggiamenti troppo possessivi, legandosi al tentatore Carlo Marini, con il quale ha ammesso di aver iniziato una conoscenza anche fuori dal programma.

La fidanzata di Raul è stata subito presa di mira dal web e non solo. L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha giudicato i comportamenti di Martina come imbarazzanti e privi di autenticità.

E ancora:

La De Ioannon è stata oggetto di critiche feroci anche dal popolo internauta ma ha ribadito a tutti di essere stata se stessa e di non doversi sentire in colpa per essere una donna sicura di sé.

Su Witty, Martina ha raccontato di aver sentito Carlo appena uscita dal programma:

"Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita, prima in modo sporadico, ci siamo visti per ora ce la viviamo entrambi serenamente, altrimenti sarebbe qui con me. Mi auguro di trovare la persona che ho inquadrato nella mia testa, di trovare un rapporto sano, dove si parla tanto, ci si ascolta, e risolvere i problemi senza scontrarci. Se io ti amo non devo vivere solo di te e non basare la mia vita solo su di te. grazie al programma ho capito non si può sfuggire dalla verità è inutile farsi mille paranoie. So ora cosa voglio, che tipo di uomo voglio, cerco quello"