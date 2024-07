Temptation Island: "Martina tornerà da Raul. Lui più benestante di Carlo", la segnalazione

Gossip TV

La segnalazione su la 26enne romana Martina De Ioannon, la fidanzata più discussa dell'edizione appena conclusa di Temptation Island.

L'edizione più vista di Temptation Island è giunta al termine, e con essa anche il viaggio di Martina De Ioannon e Raul Dumitras nel viaggio dei sentimenti di Canale 5. La coppia romana, è stata senz'altro tra quelle più seguite e discusse tra le sette che hanno partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, "Martina dopo l’estate tornerà da Raul", i rumors

Le dinamiche tra Raul e Martina hanno catturato l'attenzione di molti spettatori. A voler partecipare al programma è stata Martina perché considerava il suo fidanzato troppo geloso e possessivo motivo per il quale in passato lo ha lasciato. Lui avrebbe voluto iniziare una convivenza ma la 26enne romana che invece nutriva molti dubbi, perché vivere con lui avrebbe potuto limitare la sua libertà. Martina, nel corso del programma, ha mostrato una particolare affinità con Carlo Marini, uno dei tentatori. Carlo si è dedicato molto a lei, ascoltandola attentamente e giocando con l'idea di un futuro insieme fuori dal contesto del programma, alimentando ulteriormente le insicurezze di Raul. Al falò di confronto finale, Martina ha ammesso di non amare più il suo fidanzato che è apparso davvero sconvolto e deluso dall'amaro epilogo del loro percorso nel villaggio. La 26enne ha capito che nella sua relazione con Raul non era felice mentre lui ha raggiunto una consapevolezza negli ultimi giorni del loro viaggio nei sentimenti, mostrando le sue emozioni con lacrime sincere. Nonostante la rottura, ci sono voci che suggeriscono un possibile ritorno di Martina tra le braccia di Raul.

L'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di un utente su Instagram che sembra conoscere bene entrambi:

"Martina dopo l’estate tornerà da Raul. Lei è molto capricciosa e viziata. Raul l’accontentava in tutto, dallo shopping sfrenato alle vacanze di lusso in tutto il mondo. Raul è un imprenditore che lavora molto e molto più benestante di Carlo."

Martina De Ioannon ha 26 anni e lavora a Roma in un ristorante di famiglia chiamato "Da Dante", noto per essere frequentato da numerosi VIP come Mahmood e Francesco Totti. Nel suo profilo Instagram, si definisce un’imprenditrice e mostra una passione per i viaggi e la moda. Raul Dumitras è un imprenditore e ha dichiarato di guadagnare molto bene.

