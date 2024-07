Temptation Island anticipazioni, Tony Renda sbotta contro Jenny Guardiano e abbandona il pinnettu furioso (VIDEO)

Gossip TV

Tony Renda furioso contro la sua fidanzata Jenny Guardiano: ecco cosa succederà nella terza e attesissima puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5.

Manca davvero pochissimo alla terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera giovedì 11 luglio 2024 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, Tony Renda non riuscirà a nascondere la sua delusione nei confronti della sua fidanzata Jenny Guardiano e abbandonerà furioso il pinnettu.

L'ira di Tony

La terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5, sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia rivelano, infatti, che Tony Renda rimarrà sconvolto da alcuni filmati riguardanti la sua amata Jenny Guardiano.

Nel filmato in questione si vede Tony applaudire dopo aver visto qualcosa riguardante molto probabilmente il percorso di Jenny e successivamente abbandonare il pinnettu. "Dice solo che sono un troglodita, che sono rimasto ai tempi della pietra. Ma va******lo", ha dichiarato furioso il dj siciliano. Cosa sarà successo nel villaggio delle fidanzate?

Ma Tony non sarà l'unico a rimanere deluso nel villaggio delle tentazioni. Anche Raul Dumitras, che continua a essere criticato sui social per la sua eccessiva gelosia, non è riuscito a nascondere la sua delusione nei confronti della sua fidanzata Martina De Ioannon: "32 bellissimi secondi, a stupida, a stupida....". Cosa avrà visto per reagire così?

Le coppie ancora in gioco a Temptation Island

Ricordiamo che le sei coppie ancora in gioco che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio di Temptation Island con i tredici tentatori e le tredici tentatrici sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras. L'appuntamento è per stasera giovedì 11 luglio alle 21.20 su Canale 5. Non mancate!

