Temptation Island, anticipazioni sesta puntata: Daniele perde la testa e volano sedie!

Lunedì 31 luglio 2023, ci aspetta l'ultimo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della sesta puntata

Ieri, lunedì 24 luglio 2023, è andato in onda il quinto appuntamento con Temptation Island che si è concentrato sull'uscita di scena di due delle quattro coppie ancora presenti nel resort, Francesca e Manuel e Mirko e Perla. Per entrambe le coppie l'epilogo non è stato dei più felici e hanno deciso di separarsi dal rispettivo partner e uscire separatamente dal viaggio dei sentimenti.

Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'ultimo appuntamento con il docu-reality di Filippo Bisciglia ci aspetta lunedì 31 luglio 2023, dove scopriremo il destino di altre due coppie, Vittoria e Daniele e Alessia e Federico. Anche per loro il viaggio è terminato e si ritroveranno davanti al falò per confrontarsi e capire quale sia il destino del loro amore.

Le anticipazioni della sesta puntata rivelano che Alessia è senza parole per alcuni comportamenti tenuti da Federico nel villaggio dei fidanzati. “Lui non è un uomo”, ha dichiarato la ragazza nel video che anticipa cosa accadrà la prossima settimana. Sulla base del loro percorso, è abbastanza intuibile che anche per loro, è giunto il momento di mettere la parola fine alla relazione. Alessia ha persino fatto una precisa richiesta al conduttore ovvero quella di non riferire più nulla di lei al fidanzato che è rimasto del tutto impassibile davanti alla decisione della ragazza. Federico sembra ormai molto preso dal volersi vivere la single Carmen. Scopriremo anche come sta proseguendo la conoscenza di Alessia e il single Lollo che si sono scambiati anche un bacio.

Ma il vero colpo di scena riguarda la coppia Vittoria e Daniele. Il romano infatti perde del tutto la pazienta dopo la visione di un video della fidanzata nel Pinnettu e scaraventa una sedia direttamente nel villaggio prendendola a calci. Nel frattempo, Vittoria non riesce a trattentere le lacrime comprendo che la loro storia sembra ormai ai sgoccioli e sembra che entrambi ne abbiano avuto maggiore consapevolezza durante la loro separazione.

Nell'ultimo appuntamento, ritroveremo tutte le sette coppie protagoniste dell'edizione, dopo un mese esatto dalla fine delle registrazioni. Al termine della puntata, tutti i protagonisti potranno tornare sui social e aggiornare la loro situazione sentimentale. Secondo i più recenti rumors, sembra che la conoscenza tra Mirko e Greta sia proseguita così come quella tra Perla e Igor. Le coppie che hanno deciso di uscire insieme, sono, al momento tre: Gabriela e Giuseppe, Isabella e Manu e Alessia e Davide .

