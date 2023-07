Temptation Island, Mirko lascia Perla al falò di confronto e corre dalla single Greta per cui ha perso la testa

Gossip TV

Dopo quasi cinque anni di relazione, Mirko decide di lasciare Perla, probabilmente ormai troppo coinvolto nella conoscenza con la tentatrice Greta: la quinta puntata di Tempation Island mostra un lato decisamente amaro dell'amore.

La quinta puntata di Tempation Island si è concentrata, principalmente sulla coppia formata da Mirko e Perla che dopo il falò di confronto hanno lasciato il programma separatamente dopo cinque anni di fidanzamento.

La storia tra Mirko e Perla.

Perla, 25 anni, nata e cresciuta a Salerno, si è trasferita da circa tre anni a Rieti con Mirko, 26 anni, che lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. Fidanzati da cinque anni, a Temptation Island ha scritto Perla perché, per amore di Mirko, si è trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma non era più convinta della sua scelta sentendosi infelice. Insoddisfatta della vita che conduce con Mirko ha deciso di partecipare per capire se Mirko è la persona giusta con cui costruire un futuro. Mirko, dal canto suo, si è invece detto sicuro di fare di tutto per far stare bene la sua fidanzata e non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti. Il problema per lui è stato quello di vedere un muro davanti a sé, come se qualsiasi cosa facesse non fosse mai quella giusta. Mirko era intenzionato a capire se la scelta di Perla di andare a vivere da lui fosse quella giusta oppure no.

Nel corso della loro partecipazione nel villaggio dei sentimenti, entrambi si sono recriminati alcuni comportamenti che, nel corso dei giorni, li hanno progressivamente allontanati e spinti tra le braccia delle tentatrici (Greta) e tentatori (Igor). Ma andiamo con ordine. Perla ha spesso ribadito di trovare il suo fidanzato apatico, spento, privo di iniziativa, molto concentrato sul lavoro e poco sulla loro relazione. Mirko, dal canto suo, ha affermato di essersi spento per via dei suoi comportamenti troppo egoistici e immaturi e inclini ad una poca concretezza di base. Ciò che è emerso è stato un brusco cambio di rotta del 26enne originario di Rieti che ha tenuto a precisare più volte che il suo avvicinamento a Greta non è stato dettato da un coinvolgimento fisico ma mentale, sentendosi capito dalla ragazza. Sembra centrale il ruolo della single e non marginale perché si fa fatica a credere che se lei non ci fosse stata, il giovane avrebbe scelto di lasciare Greta con la quale, fino a pochi mesi fa, voleva convolare a nozze. Le parole di Mirko rivolte a Greta e il loro crescente coinvolgimento non avrebbero potuto avere un epilogo differente: si erano infatti decisamente compromessi rivolgendosi reciprocamente dichiarazioni e promesse molto significative. Al falò di confronto, Mirko e Perla sono apparsi entrambi molto più razionali che emotivi, lasciando ben poco spazio al passato e quello che hanno vissuto insieme per cinque anni. A gelare gli animi dinnanzi alle fiamme del fuoco, la risposta di Mirko alla domanda di Filippo Bisciglia. "Cosa provi ora per Perla?" gli chiede. "Niente" risponde lui. E' lo stesso conduttore a invitarlo a riflettere meglio su queste parole. Sembra infatti impossibile che il ragazzo, dopo cinque anni, non provi più nulla per la fidanzata.

Perla durante il suo percorso, si è lasciata andare a molte confidenze con Igor, flirtando con lui più volte e palesemente. A differenza però di Mirko, il comportamento di Perla non è sembrato dettato da un sentimento per il single ma da una voglia di rivalsa nei confronti del fidanzato. Nel falò diventa tutto più chiaro. La ragazza vorrebbe uscire con Mirko ma lui ormai è troppo coinvolto da Greta che raggiunge poco dopo. Nel corso delle settimane della loro partecipazione, si fa fatica a capire chi dei due sia in torto. L'ago pende da una parte e dall'altra piuttosto equamente. Nel falò di confronto, tuttavia, come detto, è Perla a soffrire e non voler chiudere la relazione. Sembra però davvero troppo tardi perché Mirko vuole viversi Greta non frenandosi più. Il ragazzo la raggiunge, l'abbraccia e le sussurra "Sei speciale". Sembrano queste le parole che apriranno un nuovo scenario tra i due. Non solo più parole ma anche il desiderio di viversi fino in fondo il loro irrefrenabile desiderio.

