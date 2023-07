Temptation Island, Francesca a Manuel: "Ho capito cos'è giusto per la mia vita". Il cristallo è diventato diamante [VIDEO]

Gossip TV

Nell'ultima puntata di Temptation Island, Francesca ha chiesto a Manuel un falò di confronto anticipato. Vediamo insieme cosa è successo.

La quinta puntata di Temptation Island ha mostrato al pubblico di due delle coppie più seguite del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia: quella formata da Mirko e Perla e quella di Francesca e Manuel. Quest'ultima è arrivata al punto di rottura definitiva e il pubblico ha assistito alla rivincita di Francesca e alla sua presa di coscienza di meritarsi un amore che non sia dipendenza e che la faccia sentire la regina che è.

Temptation Island, Francesca chiede il falò di confronto: "Il mio non era amore, ma dipendenza"

Francesca ha scritto al programma perché in due anni e mezzo il suo fidanzato Manuel l'ha lasciata ben 5 volte. La loro storia è stata particolarmente travagliata e, fin dal suo arrivo, Francesca ha dimostrato una maturità e una progressiva presa di consapevolezza su sé stessa e sulla sua relazione. La ragazza è, infatti, passata dal dire che "per lui, quando sono entrata qui, pensavo di avere un amore smisurato", ad aprire gli occhi sulla natura di Manuel, ma soprattutto su sé stessa, sulle sue potenzialità e su quanto davvero si merita. La puntata si è aperta con il pinnettu di Francesca, la quale ha avuto l'ennesima prova che tra lei e Manuel non è più tempo di pensare come coppia, ma come individui. Infatti, Manuel ha espresso il suo pensiero agli altri fidanzati, ammettendo di volere la sua libertà. Il ragazzo ha assistito all'avvicinamento tra Francesca e il tentatore Alberto e ha così affermato:

"Vedere queste cose mi ha dato fastidio...però non sento quella cosa, da una parte sono contento che si stia aprendo, sta scoprendo altro rispetto a me. Ci ho pensato e ho capito che ad oggi voglio la mia libertà. Ho sempre saputo che lei c'era e probabilmente questa cosa l'ho sfruttata"

A sentire queste parole, Francesca cambia espressione e finalmente arriva quella svolta che tutti aspettavamo: la fidanzata chiede il falò di confronto anticipato. Ora, è tempo di pensare a sé stessi:

"Per me non ha più senso stare qui, di conseguenza. Voglio chiedere il falò di confronto anticipato, questa sera stessa"

E quello a cui assiste il pubblico di Canale5 è forse uno dei falò più intensi e maturi della storia del programma: inizia con una Francesca che non ha più intenzione di perdonare e di accettare l'atteggiamento di un uomo come Manuel e che, finalmente, è pronta a lasciare indietro la sua natura di "sottona". Il primo argomento che i due affrontano è il rapporto di Manuel con la single Greta: il ragazzo ammette che con la tentatrice non è andato oltre per rispetto verso di lei, ma a queste parole Francesca esplode:

"Qui dentro ti sei fermato per rispetto, ma lì fuori io c'ero e tu non hai avuto rispetto. Mi hai rovinato la vita. Ho capito qual è la cosa giusta per me, ti ringrazio per avermi fatto scoprire la verità qui dentro, anche se non so cosa è servito venire qui. Mi hai portato qui, fregandotene del dolore che mi potevi arrecare. Tu sei stato malissimo? Perché Greta non ti filava? Perché siamo dovuti venire qui dentro?"

E da lì è un fiume in piena: Francesca ha scavato dentro sé stessa e non ha più intenzione di lasciare che Manuel manipoli la storia come preferisce, adesso, lei è consapevole che ciò che provava per lui non è amore:

"A me della tua decisione non frega nulla, non è stata la tua decisione, grazie per avermi fatto vedere la persona di m**** che sei. Poverino, hai ragione, sei una persona d'oro. Ricordati tutto quello che hai creato fuori. "

Il loro falò diventa il momento del trionfo di Francesca, ma non su Manuel, quando sul senso di impotenza e sul dolore che ha provato in tutti questi mesi. La ragazza è entrata nel programma, sentendosi un "fragile cristallo", una persona bisognosa della luce che pensava Manuel emanasse, ma nel programma - in cui bisognerebbe esplorare l'amore di una coppia - come lei stessa ha ammesso, ha affrontato un percorso individuale, qualcosa che le ha permesso di ammettere senza problemi che Manuel non è una persona che fa per lei, che la sua continua mancanza di tatto ed empatia non sono parte di una relazione sana. Quando Manuel comprende che Francesca è più decisa che mai a non tornare indietro, scoppia in lacrime, mentre la fidanzata resta impassibile e la sua furia gelida è solo l'ennesima prova della sua convinzione:

"Tu pensi che dovevi essere tu a scegliere, ma qui dentro si è capito che il percorso era individuale e non di coppia. Io ho fatto il mio percorso: in questi anni in cui non ti sei preoccupato per me, non mi interrompere, mi stai mancano di rispetto. In questi due anni e mezzo, mi chiedevo perché accettassi che mi trattati di m****, e mi chiedevo perché lo accettassi. Qui, invece, ho capito che non è vero che sono santa e tu il carnefice, ma ho visto anche quanto le persone mi apprezzassero. Quello che ho provato per te era un amore smisurato, ma che poi si è tramutato in altro. Questo non è amore, è diventata una dipendenza. Abbiamo rimesso insieme i pezzi con lo scotch, ma adesso basta. Avrei dovuto azzerare un mare di m****, e tu saresti dovuto diventare un'altra persona. Non ti vorrei perdere, ma purtroppo, non era il tuo momento e non era il mio"

Quando Filippo Bisciglia chiede alla ragazza se vuole lasciare il programma da single o con Manuel, Francesca non ha dubbi e la sua risposta risuona chiara nell'aria notturna: "Decido di tornare a casa sola. Non è questo l'amore, non è questo quello che voglio". Abbiamo così assistito a una vera queen che ha lasciato andare tutto il marcio che si trascinava dietro e lo ha fatto senza rancore, ma con la consapevolezza di meritare un amore diverso, adatto alla luce che lei emana. Francesca ha compreso di essere lei il sole, non Manuel, e che ha una forza interiore nuova, tutta da scoprire. Il fragile cristallo è diventato, finalmente, diamante.

