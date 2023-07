Temptation Island anticipazioni, la scelta di Federico: "Adesso comincia la parte tre del percorso"

Gossip TV

Ecco cosa succederà alla coppia della decima edizione di Temptation Island.

Stasera, lunedì 17 luglio 2023, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Tra le coppie ancora in gioco anche quella formata da Alessia e Federico che, stando alle anticipazioni, sembrano essere sempre più distanti.

Federico sempre più distante da Alessia

Filippo Bisciglia vi aspetta stasera con una nuova e imperdibile puntata della decima edizione di Temptation Island. Stando alle anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena con alcuni protagonisti che prenderanno decisioni importanti. In particolare, Federico si dirà pronto a iniziare una nuova fase del suo percorso nel villaggio delle tentazioni:

Adesso comincia la parte tre del percorso e resta solo tra me e Carmen. Se io non vedo più niente di quello che accade di là, l'unica cosa a cui devo badare è quello che succede qua...

Per chi non lo sapesse, Alessia dopo aver baciato il tentatore Lollo ha richiesto un falò di confronto anticipato a Federico, il quale però ha rifiutato. Un gesto che ha destabilizzato la ragazza che ha chiesto alla produzione di Temptation Island di non mostrare più le immagini del suo percorso al fidanzato. Cosa succederà tra i due? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda stasera su Canale 5.

