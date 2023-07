Temptation Island, una nuova segnalazione svela come sono andate le cose per una coppia del programma?

Gossip TV

Una nuova segnalazione su una delle coppie di Temptation Island potrebbe svelare come sono andate le cose per i diretti interessati. Vediamo cosa è successo.

Questa nuova edizione di Temptation Island si sta rivelando ricca di sorprese e momenti che sono già iconici: da falò di confronto chiesti alla prima puntata, all'uscita già di due coppie nel corso di queste prime tre puntate e diverse segnalazioni sulle coppie ancora nella trasmissione di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, arriva una segnalazione che svela il destino di una coppia

Nella terza puntata del programma estivo abbiamo visto gli sviluppi sentimentali delle coppie in gara e abbiamo assistito all'uscita di scena di Davide e Alessia, che hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme, dopo il falò di confronto anticipato. Una decisione che ha lasciato sorpresi diversi fan di Temptation Island, ma anche preoccupati, dato che nel giro di tre puntate già due coppie su 7 hanno lasciato il programma.

In bilico c'è poi la coppia formata da Giuseppe e Gabriela, dato che dopo il falò di confronto tra i due, Filippo Bisciglia ha svelato che "il loro viaggio nei sentimenti non è ancora finito", regalando un inatteso colpo di scena al pubblico di Canale5. Nel frattempo, Mirko e Perla appaiono sempre più distanti, con la seconda che ha già definito il fidanzato la rovina della sua vita, mentre Francesca sta acquisendo sempre più consapevolezza su sé stessa e su ciò che desidera e che forse non è Manuel la persona che può offrirglielo.

Proprio su di loro è giunta a Deianira Marzano una segnalazione che potrebbe aver svelato come sono andate le cose tra loro. Secono le regole del programma, i concorrenti non possono rivelare nulla della vita privata prima della fine del programma e questo significa anche non rilasciare interviste o fare foto con i fan. Ma dalla foto che è arrivata alla gossippara, sembra che Francesca non stia seguendo questa regola: lo scatto che è arrivato a Marzano la ritrae in compagnia di un ragazzo. Nulla di strano, se non fosse che l'utente che ha segnalato tutto ha dichiarato che si tratta di un fan della ragazza:

"Buonasera Deianira, sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island. Da appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa(come regole del programma). Ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) dove si vede Francesca. Secondo te si può?"

Se fosse confermato che si tratta di un fan, Francesca potrebbe incorrere in qualche penale? E se invece la persona con cui è fotografata si rivelasse una nuova frequentazione della ragazza? Potrebbe voler dire che da Temptation Island lei e Manuel non sono usciti come una coppia, ma da single e quindi più che di un fan potrebbe trattarsi di un amico o di un nuovo probabile interesse amoroso? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!

Scopri le ultime news su Temptation Island