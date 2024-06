Temptation Island, Alex Petri e Vittoria Bricarello sarebbero una coppia totalmente fake

Gossip TV

Mentre i tanti e appassionati telespettatori di Tempation Island attendono con trepidazione il secondo appuntamento del docu-reality, in onda giovedì 4 luglio prossimo su Canale 5, una delle sette coppie, quella formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello, è stata travolta dalle segnalazioni, tanto da creare il sospetto che siano stati loro ad essere squalificati dal programma. Notizia spoilerata in anteprima da Novella 2000 e dall'ex vippone Biagio D'Anelli.

Tempation Island, Alex e Vittoria travolti dalle segnalazioni: "coppia fintissima"

Alex e Vittoria hanno deciso di partecipare nel reality delle tentazioni per mettere alla prova la loro relazione. Vittoria ha espresso preoccupazione per il fatto di non sentirsi abbastanza coinvolta nella vita di Alex, al punto da non essere stata nemmeno invitata alla sua festa di compleanno.

Negli ultimi giorni, l'ex gieffino Matteo Diamante ha sollevato dubbi sulla coppia, rivelando che una sua amica aveva una relazione con Alex da tre anni e che era stata invitata alla famosa festa di compleanno, a cui la fidanzata ufficiale non era stata inclusa:

"Un’amica mi ha raccontato che usciva con Alex da tre anni e che andavano a letto insieme fino a poco tempo fa. Lei stessa è stata invitata alla festa di compleanno di Alex e non c'è andata. Ho le prove di quello che dico."

Anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha aggiunto ulteriori dettagli, condividendo diverse segnalazioni da parte di altre ragazze che mettono in dubbio l'autenticità della relazione tra Alex e Vittoria. Una ragazza ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con Alex fino a giugno di quest'anno:

"Coppia fintissima. Conosco Alex, sono stata a letto con lui fino a due settimane fa. Mi ha detto che sarebbe andato a fare un programma, ma non poteva dirmi quale per riservatezza. Era un passatempo iniziato a gennaio 2024, ma tra le tante ragazze che sono passate da lui, qualcuna ci è rimasta sotto."

Un’altra segnalazione racconta di una relazione durata tre anni, con incontri intimi fino a due mesi fa, senza mai menzionare la fidanzata Vittoria:

"La relazione tra Alex e Vittoria è falsa. Io e Alex ci frequentiamo da tre anni e non mi ha mai parlato di lei. Ci siamo visti fino a due mesi fa."

Dunque alla luce delle numerose segnalazioni, potrebbe essere proprio questa coppia ad essere squalificata. Secondo le recenti indiscrezioni giunte sul web, la redazione si sarebbe infuriata contro una delle sette coppie protagoniste a tal punto di aver deciso di squalificarla dopo appena 5 giorni di registrazioni nel villaggio.

