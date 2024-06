Temptation Island: coppia eliminata dalla redazione, "Ve ne dovete andare!", ecco cosa è successo

Gossip TV

Si aggiungono nuovi retroscena sulla squalifica di una delle sette coppie di Tempation Island.

Si aggiungono nuovi retroscena sulla squalifica di una delle sette coppie di Tempation Island. Secondo quanto riferito da Novella2000 anche prima della messa in onda della prima puntata di docu-reality di Canale 5, il magazine aveva riportato che una delle coppie sarebbe stata espulsa dopo soli cinque giorni.

Tempation Island: un coppia esplusa per aver preso in giro la redazione

Successivamente l'esperta di gossip, Deianira Marzano, ha rivelato i nomi dei due fidanzati squalificati in una delle sue storie su Instagram: si tratterebbe di Jenny Guardiano e Tony Renda. Ma cosa hanno fatto i due durante Temptation Island? Sembra che Jenny abbia chiesto un falò di confronto anticipato al suo fidanzato. Davanti al rifiuto di Tony, la ragazza avrebbe scavalcato la recinzione del villaggio, eludendo la sicurezza, in uno stile simile a quello di Ciro Petrone.

Nelle ultime ore, però, Biagio D’Anelli ha fornito un'altra versione dei fatti. L'ex concorrente, ormai esperto di gossip, durante una sua partecipazione a un programma, ha raccontato che la coppia sarebbe stata espulsa per aver preso in giro la produzione e non sarebbe dunque stata squalificata per aver sconfinato nel villaggio vicino. Una motivazione dunque più seria, come se la coppia in questione si fosse messa d'accordo per architettare tutto. E potrebbe essere anche plausibile visto che è stato proprio Tony ad catalizzare le attenzioni degli utenti e dei telespettatori per un atteggiamento sornione e provocatorio.

Le sue parole riportate da Biccy:

"È vero che due fidanzati sono stati eliminati? Sì, io so alcune cose e lo troverete anche sul settimanale Nuovo Tv e qui lo dico in anteprima. Anticipo un po’ una cosa che sarà rivelata la prossima settimana. So che questa coppia eliminata ha preso in giro la redazione.Prendere in giro una redazione così seria, capace e attenta è assurdo. Quelli della Fascino sanno bene come lavorare e non è una sviolinata. Sono bravi in quello che fanno. Tentare di prenderli in giro è folle. Questi due sono stati scoperti e quando sono arrivati in Sardegna, la produzione ha detto loro ‘ve ne dovete andare’.

"È come se io andassi a Uomini e Donne dicendo di voler trovare la donna della mia vita e poi avessi otto relazioni diverse. La redazione si accorge di tutto! Conosco gli autori lì e so quanto lavorano e quanto sono capaci. Altri segreti stanno venendo a galla. In generale amo quel programma, ma preferisco guardarlo dalla seconda puntata. All'inizio tutti amano il proprio partner, ma dalla seconda puntata iniziano a notare gli addominali degli altri e impazziscono. Io apprezzo molto il programma dalla seconda puntata in poi. Ricordate che gli autori fanno un grande lavoro e non scelgono le persone a caso. C'è sempre un criterio valido per la scelta. Selezionano persone che hanno già problemi o crepe nelle loro relazioni. Ed è giusto così, almeno o riparano il rapporto o lo rompono del tutto e vanno avanti."

