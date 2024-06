Temptation Island: al via la nuova edizione, questa sera su Canale 5, le anticipazioni

Gossip TV

Oggi, giovedì 27 giugno in prima serata su Canale5 primo attesissimo appuntamento in tv con Temptation Island, viaggio antropologico nei sentimenti. A narrare le vicende Filippo Bisciglia.

Al via la nuova attesissima edizione del docu-reality Temptation Island che torna a grande richiesta sugli schermi di Canale5 in prima serata oggi, giovedì 27 giugno.

Temptation Island: le anticipazioni della prima puntata, questa sera su Canale 5

Quando ci si innamora di una persona è normale pensare di voler passare il resto della propria vita insieme. Eppure quante volte ci siamo poi resi conto che non sempre le cose vanno come vogliamo? La verità è che non siamo artefici del nostro destino e in amore non ci sono regole. E’ per questo che sette coppie, non sposate e senza figli in comune, decidono di intraprendere un viaggio che li portera’ a riflettere e a capire la vera natura dei loro sentimenti. Filippo Bisciglia narratore del programma, è pronto ancora una volta a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 14 protagonisti -non sposati e senza figli in comune- di questo viaggio nei sentimenti.

Partecipano: Alessia, 30 anni e Lino, 29 anni, fidanzati da quattro anni; Jenny, 26 anni e Tony, 41 anni, fidanzati da cinque anni; Christian, 34 anni e Ludovica, 29 anni, fidanzati da quasi 2 anni; Siria, 22 anni e Matteo, 33 anni, fidanzati oltre sei anni; Gaia, 24 anni e Luca, 32 anni, fidanzati da quasi 2 anni; Martina 26 anni e Raul, 23 anni, fidanzati da circa 1 anno e Vittoria, 34 anni e Alex, 36 anni, fidanzati da circa 2 anni.

E’ cosi’ che ci ritroviamo ancora una volta all’Is Morus Relais (a Santa Margherita di Pula) magica cornice a sud della Sardegna situato in un angolo di paradiso immerso nella macchia mediterranea con spiagge assolate e bagnate da acque limpide e cristalline. Come di consuetudine le sette coppie sbarcano sull’Isola dal caicco, per poi salutarsi e separarsi per 21 giorni. Da quel momento vivono senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati. Ad accompagnarli in questo periodo di separazione 26 single, 13 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi che cercano di stabilire con gli innamorati/e relazioni di amicizia che li porta a conoscersi, ad avere familiarità’ e confidenza.

Un rapporto che grazie alla frequentazione quotidiana li conduce naturalmente a raccontarsi, ad aprirsi in lunghe confidenze a trascorrere sempre più tempo insieme, a scoprire passioni e interessi comuni che permette loro di comprendere il reale “stato delle cose”. Le domande più frequenti che si pongono sono: “Sono innamorato come quando l’ho conosciuta/o?”; “E’ cambiato qualcosa da quando stiamo insieme?” “La vita di coppia e’ la vita che voglio?”. Cercare insomma, di capire a fondo la vera natura del loro rapporto di coppia, dei loro sentimenti, delle loro emozioni di cio’ che veramente provano nei confronti dei loro partner, esplorando le proprie emozioni per capire meglio il legame che li unisce e confrontarsi con le proprie insicurezze per comprendere se realmente esiste un progetto futuro di vita insieme.

Momento clou della puntata il falò, dove Filippo si ritrova con i protagonisti davanti al fuoco, munito di tablet contenenti le immagini inedite, per scoprire come i rispettivi amati stanno vivendo la lontananza, come affrontano il distacco, se soffrono o se invece riescono o divertirsi e a lasciarsi trasportare in nuove avventure. Ci sono delle rivelazioni, però, che non possono aspettare l’appuntamento del falò, che vengono anticipate nell’iconico Pinnettu, luogo dove, sempre attraverso video, fidanzati e fidanzate vengono immediatamente messi a conoscenza delle novità dei propri partner. Al calar del sole sul ventunesimo giorno finisce il viaggio antropologico ed è il momento di sciogliere ogni dubbio al Falò di confronto finale. Le coppie si rincontrano dopo tanti giorni per chiarire le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure se lasciare il programma insieme, più forti e più innamorati di prima.

La prima puntata di Tempation Island, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5

