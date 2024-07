Tale e Quale Show, le ultime indiscrezioni sul cast: in lizza Adriana Volpe, Massimiliano Varrese e Beppe Quintale

Gossip TV

Svelati i possibili concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Molti reduci dalle ultime stagioni del Grande Fratello.

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Tale e Quale Show, che partirà il prossimo autunno su Rai e che vedrà al timone Carlo Conti. Stando alle ultime indiscrezioni, tra i vari personaggi del mondo dello spettacolo che hanno sostenuto il provino ci sarebbe Adriana Volpe, Massimiliano Varrese ed Elena Barolo.

Dal Gf a Tale e Quale Show: ecco chi ha fatto il provino per il talent show

Il conduttore Carlo Conti è già al lavoro per la nuova e attesissima edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda in autunno su Rai 1. A rivelare qualche interessante indiscrezione sul cast ci ha pensato Tvblog, che fatto i nomi dei candidati concorrenti che hanno sostenuto il provino per partecipare al popolare talent show:

Fra i candidati concorrenti troviamo Adriana Volpe, già concorrente e poi opinionista del Grande Fratello, oltre che conduttrice su Tv8 di Ogni Mattina. Poi sempre dal Grande Fratello l’attore e modello Massimiliano Varrese. Poi per la quota conduttori televisivi c’è Corrado Tedeschi, che tutti ricordiamo conduttore, fra le altre mille cose di Doppio Slalom su Canale 5.

Nel cast di Tale e Quale Show 2024, quindi, c'è la possibilità di vedere all'opera diversi personaggi provenienti dal Grande Fratello come Adriana Volpe e Massimiliano Varrese. Tvblog ha fatto il nome anche delle ex veline di Striscia la Notizia, Costanza Caracciolo ed Elena Barolo, e del comico Beppe Quintale. Non solo. Fra i vip “provinati” spuntano anche Micol Incorvaia, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino e Giorgio Manetti.

I giudici di Tale e Quale Show 2024

Con l’uscita di scena di Loretta Goggi, membro storico della giuria di Tale e Quale Show, Carlo Conti è alla ricerca anche della sua sostituta da affiancare a Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, che già ha interpretato quel ruolo in sede di lancio del varietà da lei condotto per Rai2 Boomerissima. Chi sarà il quarto giudice del talent show di Rai 1?

