Pechino Express, Damiano Carrara al timone della nuova edizione? Parla lui

Lo chef ed ex vincitore di Pechino Express, Damiano Carrara, parla della prossima edizione di Bake off Italia e della possibilità di vederlo al timone del reality-game: "Perchè no?! È sicuramente una cosa bella".

Damiano Carrara, che tornerà come giudice nella prossima stagione di Bake Off Italia, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha svelato i suoi progetti futuri e non solo. Ospite al BCT, il Festival del Cinema e della televisione che si svolge a Benevento, lo chef ha parlato della possibilità di vederlo al timone di Pechino Express.

La confessione di Damiano Carrara

Dopo aver vinto l'ultima edizione insieme al fratello Massimiliano, Damiano Carrara è pronto a condurre Pechino Express? A rivelarlo è stato proprio lui. In una nuova intervista rilasciata a Superguidatv, in occasione del Festival del Cinema e della televisione che si svolge a Benevento, lo chef e giudice di Bake off ha ricordato la sua avventura nel reality e confessato:

Sicuramente è stata l’esperienza della vita, veramente, veramente bella. Condurlo? Perché no, è sicuramente una cosa bella. A me piace viaggiare, penso che i viaggi siano la parte fondamentale della nostra vita. Se uno non viaggia, non si muove mai. Per crescere c’è bisogno di viaggiare sia con la testa che col corpo. Sì, è stato un sogno.

Damiano, che è uno degli chef più famosi della televisione italiana, tornerà presto in onda come giudice della prossima edizione di Bake off. A tal proposito, l'ex vincitore di Pechino Express ha svelato cosa gli piace di più di questo programma:

È un programma che ha tante sfaccettature, ti permette di entrare in contatto con diverse persone e regioni dell’Italia. Abbiamo quindi persone che vengono da tutta Italia e portano anche le tradizioni di famiglia, che sono le cose più belle, quelle che poi ti porti dentro. E poi c’è sempre la parte umana, quando incontri le persone ti trovi a contatto con ragazzi e ragazze, signori più anziani, che ti entrano nel cuore. Stando lì con te, soffrono, si ritrovano a fare dolci con temperature elevate ma è un viaggio bellissimo Bake off.

