Tale e Quale Show, Cristina Scuccia fatta fuori: ecco perché e chi prenderà il suo posto!

Per la prossima edizione di Tale e Quale Show Cristina Scuccia non sarà più parte del cast. Ecco perché e chi prenderà il suo posto.

Per la prossima edizione di Tale e Quale Show, il conduttore Carlo Conti aveva annunciato un folto cast di concorrenti, tra cui anche l'ex Suor Cristina, alias Cristina Scuccia, reduce dall'esperienza come naufraga all'Isola dei Famosi. Tuttavia, sembra che Scuccia non farà più parte del talent show di Rai1 e che sia stato già svelato chi prenderà il suo posto.

Tale e Quale Show, Cristina Scuccia non sarà più parte del programma: ecco perché e chi ci sarà al suo posto!

L'ex suora è riuscita ad arrivare a un passo dalla finale, senza tuttavia vincere, ma risultando una delle concorrenti più vere di questa edizione del reality di Canale5. Qualche settimana fa, inoltre, il suo nome era comparso nella lunga lista di concorrenti della nuova edizione, prevista per questo autunno su Rai1. La nuova stagione di Tale e Quale Show è stata confermata con l'annuncio dei palinsesti Rai e prenderà avvio il 22 settembre 2023.

Già riconfermati i membri della giuria, da Cristiano Malgioglio a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, mentre, a quanto pare, il cast - che comprende diversi nomi provenienti dal GF - è ancora soggetto a cambi dell'ultimo minuto. Infatti, TvBlog ha svelato che Cristina Scuccia non farà più parte dei concorrenti che si cimenteranno nelle esibizioni di icone del mondo dello spettacolo. Stando a quanto si legge sul sito:

"Secondo indiscrezioni che circolano nell'ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l'ex suora vincitrice di The Voice non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche e anche editoriali"

E, sempre stando a TvBlog c'è già il nome di chi la sostituirà: si tratta di una cantante, la cui ultima esperienza in tv è piuttosto recente. Infatti, il pubblico l'ha vista a Back to School su Italia 1. Stiamo parlando di Jo Squilo, la quale, secondo il sito di informazione sarebbe in procinto di firmare il contratto per partecipare a Tale e Quale Show.

