Tale e Quale Show, ex volti del GFVip hanno sostenuto il provino: ecco di chi si tratta!

Per la prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda settembre su Rai1, anche diversi volti del GFVip hanno sostenuto il provino. Scopriamo di chi si tratta!

A settembre ripartirà uno dei programmi tv più amati delle reti Rai: stiamo parlando di Tale e Quale Show, il noto programma condotto da Carlo Conti e campione di share su Rai1. E, sembra che per la prossima edizione si siano svolti alcuni casting di ex volti del GFVip. Ma di chi si tratta?

Dal GFVip a Tale e Quale Show: ecco chi sono i concorrenti provinati

Tornerà la meravigliosa giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, una vera certezza per il programma, mentre per i concorrenti si stanno svolgendo i provini. Secondo TvBlog sono stati già provinati personaggi del mondo dello spettacolo come Federico Fashion Style, Nadia Rinaldi, Rosanna Banfi - che ha preso parte all'ultima edizione di Ballando con le Stelle - ma, soprattutto, sembra che anche degli ex vipponi del Grande Fratello, di cui sono state svelate alcune novità per la prossima edizione, abbiano deciso di sottoporsi al provino per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show.

Tra i volti noti al pubblico di Canale5 ci sono nomi davvero iconici, come Pamela Prati, Manila Nazzaro, le sorelle Salassiè e Patrizia Pellegrino. Ma TvBlog avrebbe rivelato che, oltre a loro, anche altri vip del noto reality avrebbero preso parte ai provini:

"Oggi siamo in grado di aggiungere altri dettagli. Infatti, tra i provinati ci sarebbero anche le Karma B, Milena Miconi e Carmen Di Pietro!"

Non ci resta che attendere settembre per scoprire se queste indiscrezioni si riveleranno realtà e davvero potremo ammirare alcuni ex vipponi esibirsi e mettersi in gioco a Tale e Quale Show.