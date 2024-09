Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Non so ballare né cantare, ma quando accetto una sfida..."

Gossip TV

Le ultime rivelazioni della showgirl Carmen Di Pietro, una delle concorrenti della nuova stagione di Tale e Quale Show, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Venerdì 20 settembre 2024 su Rai 1 è partita ufficialmente la nuova stagione di Tale e Quale Show. Nel cast anche la showgirl Carmen Di Pietro che, in una nuova intervista rilasciata a Superguidatv, ha parlato della sua nuova esperienza televisiva e lanciato una frecciatina al giudice Cristiano Malgioglio.

Le confessioni di Carmen Di Pietro su Tale e Quale Show

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show spicca il nome di una veterana del mondo dei reality. Stiamo parlando della showgirl Carmen Di Pietro, che nella prima puntata del talent show condotto da Carlo Conti si è calata nei panni di Donatella Rettore. Un'esperienza sicuramente difficile, ma bellissima e che non la spaventa come ha rivelato ai microfoni di Superguidatv:

Mi sto mettendo davanti allo specchio come una disgraziata, e studio come una matta [...] Io non parlo l’inglese, parlo solo l’italiano e pure mezzo napoletano perché sono di Salerno. Alle critiche che mi muoverà Cristiano Malgioglio ovviamente risponderò. Magari lo sorprenderò talmente tanto che non avrà da ridire su nulla.

Leggi anche Le gaffe di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show

Per Carmen, che in passato ha partecipato a diversi programmi come L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, si tratta di un'esperienza completamente nuova. A proposito del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la concorrente di Tale e Quale Show 2024 ha ammesso:

Al Grande Fratello sono stata me stessa. In questo caso invece devo imitare e quindi voglio studiare al massimo, almeno io ci provo. Non so ballare, cantare, fare niente ma quando accetto una sfida do tutta me stessa. Se sto seguendo la nuova edizione del GF? Non ho avuto tempo per ovvie ragioni perché sto qui a fare le prove fino a notte fonda. Dopo quando vado a casa mi metto nuovamente a studiare.

Malgioglio stronca l'esibizione di Carmen Di Pietro

Tale e Quale Show è tornato in onda da venerdì 20 settembre. Tra i concorrenti della nuova edizione c'è Carmen Di Pietro, che nella prima puntata dello show si è esibita con un'imitazione di Donatella Rettore. Un'esibizione che ha divertito tutto il pubblico, ma che non è stata apprezzata dal severo Cristiano Malgioglio, che non ha perso l'occasione di criticarla: "Ma cosa ho fatto di male per ascoltare questa voce? Una delle voci più terrificanti che abbia mai ascoltato nella mia vita". La showgirl riuscirà, nel corso delle settimane, a far cambiare idea al giudice del popolare e amatissimo talent show di Rai 1?

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.