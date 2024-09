Gossip TV

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio ha dato il meglio di sé come giudice demolendo la performance di Carmen Di Pietro!

Ieri, venerdì 20 settembre, è tornata in onda la nuova edizione di Tale e Quale Show e tra le esibizioni che più hanno divertito il pubblico in studio e da casa c'è stata quella di Carmen Di Pietro nelle vesti di Donatella Rettore. Chi, invece, sembra non aver apprezzato l'esibizione della soubrette è stato Cristiano Malgioglio, che non ha perso tempo a demolirla con le sue critiche.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio stronca Carmen Di Pietro

Tale e Quale Show, il grande varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti è tornato in onda da ieri sera, venerdì 20 settembre. Tra gli 11 concorrenti della nuova edizione c'è Carmen Di Pietro, che nella prima puntata dello show si è esibita con un'imitazione di Donatella Rettore. Tuttavia, uno dei giudici del programma non ha per nulla apprezzato la sua esibizione sulle note di Cobra.

A demolire l'interpretazione ci Carmen Di Pietro è stato Cristiano Malgioglio che ha massacrato la concorrente, giudicando la sua performance un vero crimine":

"Io spero che ci sia la Polizia. Ma cosa ho fatto di male per ascoltare questa voce? Una delle voci più terrificanti che abbia mai ascoltato nella mia vita. Avrei preferito il morso di un comodo che ascoltare te"

Carmen Di Pietro ha anche fatto il pieno di gaffe dopo aver sentito il giudizio di Malgioglio: "Cosa hai detto? Un comò?", spingendo il giudice a replicare con la sua spiagazione:

"Il komodo è una lucertola gigante..."

Al che, Carmen Di Pietro ne ha detta un'altra delle sue: "Amore, non conosco questa situazione...", provocando le risate generali. E, ancora, per la prossima puntata, la showgirl ha promesso che avrebbe portato un'esibizione di...Sophia Callas! E, quando Carlo Conti l'ha corretta dicendo "Intendevi Maria..", con la sua ingenuità Di Pietro ha replicato:

"Vabbè, sempre Callas è..."

Forse, Cristiano Malgioglio potrebbe aver ragione con la sua previsione: Carmen Di Pietro potrebbe essere il successo di questa edizione di Tale e Quale Show!