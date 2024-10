Striscia la Notizia: Tapiro d'Oro a Cristiano Iovino dopo il presunto pestaggio da parte di Fedez e a alcuni ultrà rossoneri

Gossip TV

Cristiano Iovino è stato raggiunto da Valerio Staffelli inviato di Striscia La Notizia. Ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci, il personal trainer ha smentito di aver ricevuto un compenso economico da parte di Fedez, dopo il presunto pestaggio che avrebbe subito da parte del rapper e di alcuni ultrà rossoneri.

Cristiano Iovino parla della rissa con Fedez a Striscia La Notizia

"Lasciatemi stare che lo ammazzo! Io sono di Rozzano", queste le parole che avrebbe pronunciato Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, pestaggio al quale presero parte due ultrà rossoneri amici del rapper – Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno) – ora agli arresti nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

Questa sera a Striscia la notizia in onda su Canale 5 alle 20.35, Valerio Staffelli consegnerà quindi il Tapiro d’oro a Iovino. "Non mi va di parlare…", ha glissato il personal trainer che, quando l’inviato gli chiede come mai non abbia querelato i responsabili della spedizione punitiva, che ha aggiunto: "A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio".

"Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?", ha incalzato Staffelli.

"Ma quali soldi, magari…", ha ribatttuo Iovino.

La presunta rissa tra Fedez e Iovino ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, generando diverse speculazioni e dibattiti. L'episodio sarebbe avvenuto in un contesto legato a un evento pubblico e si è parlato di un pestaggio da parte del rapper e di alcuni tifosi del Milan ai danni del personal trainer romano che non avrebbe mai sporto denuncia in seguito ad un compenso economico da parte dell'ex marito di Chiara Ferragni. E' importante comunque ribadire che si tratta sempre (e ancora) di indiscrezioni e non c'è alcuna ufficialità sui fatti in questione.

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia